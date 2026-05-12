  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. tn government gave permission to karuppu movie
Written By
Last Modified: Tuesday, 12 May 2026 (19:27 IST)

கருப்பு படத்துக்கு சிறப்புக்காட்சி!.. நண்பனுக்கு அனுமதி கொடுத்த விஜய்!..

karuppu
Publish: Tue, 12 May 2026 (19:27 IST) Updated: Tue, 12 May 2026 (19:28 IST)
google-news
ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா, திரிஷா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்துள்ள திரைப்படம் கருப்பு. இந்த திரைப்படம் உருவாகிய பல மாதங்களாகியும் சில காரணங்களால் வெளியாகவில்லை. குறிப்பாக இந்த படத்தின் ஓடிடி உரிமை விற்கப்படாமல் இருந்தது. தற்போது அந்த பிரச்சனையெல்லாம் சரியாகி வருகிற 14-ஆம் தேதி இந்த படம் ரிலீஸ் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அதோடு சமீபத்தில் இந்த படத்தின் டிரெய்லரும் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. வழக்கறிஞர் மற்றும் கருப்பண்ணசாமி என இரண்டு வேடங்களில் சூர்யா இந்த படத்தில் நடித்திருக்கிறார்.

இந்நிலையில், இந்த படத்திற்கு வருகிற 14 மற்றும் 15 ஆகிய இரண்டு நாட்களுக்கும் காலை 9 மணி முதல் இரவு 2 மணி வரை காட்சிகளை திரையிட்டுக் கொள்ளலாம் என தமிழக அரசு அனுமதி வழங்கியிருக்கிறது. தற்போது சூர்யாவின் நண்பர் விஜய் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கும் நிலையில் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது..

கருப்பு படத்துக்கு சிறப்புக்காட்சி!.. நண்பனுக்கு அனுமதி கொடுத்த விஜய்!..

கருப்பு படத்துக்கு சிறப்புக்காட்சி!.. நண்பனுக்கு அனுமதி கொடுத்த விஜய்!..ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா, திரிஷா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்துள்ள திரைப்படம் கருப்பு. இந்த திரைப்படம் உருவாகிய பல மாதங்களாகியும் சில காரணங்களால் வெளியாகவில்லை.

முதல்வர் பதவியேற்பு விழா.. ஐஸ்வர்யா ராய் கட்டிய அதே சேலையை கட்டினாரா த்ரிஷா?

முதல்வர் பதவியேற்பு விழா.. ஐஸ்வர்யா ராய் கட்டிய அதே சேலையை கட்டினாரா த்ரிஷா?தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் அவர்களின் பதவியேற்பு விழா தமிழக அரசியலில் மட்டுமல்லாது, இணையத்திலும் பெரும் விவாத பொருளாகியுள்ளது. இவ்விழாவில் நடிகை த்ரிஷா கிருஷ்ணன் அணிந்து வந்த நீல நிறப் பட்டுச்சேலை மற்றும் அவரின் தோற்றம், 2000-ம் ஆண்டில் உலக அழகி ஐஸ்வர்யா ராய் கொண்டிருந்த தோற்றத்தோடு ஒப்பிடப்பட்டு சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

இதுக்கு தான் இந்த பொங்கு பொங்குனீங்க தினகரன்? அவரே இப்ப விஜய்யை ஆதரிச்சிட்டார்...

இதுக்கு தான் இந்த பொங்கு பொங்குனீங்க தினகரன்? அவரே இப்ப விஜய்யை ஆதரிச்சிட்டார்...அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் மன்னார்குடி தொகுதியில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த திரு S. காமராஜ், கட்சியின் விதிகளை மீறி, இன்று சட்டமன்றத்தில் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு தனிப்பட்ட ஆதரவை தெரிவித்தார். இதையடுத்து அவர் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

2026-ன் வசூல் வேட்டை: யுத் படத்தை முந்தியது தாய் கிழவி ! ரூ.90 கோடி வசூலித்து முதலிடம்

2026-ன் வசூல் வேட்டை: யுத் படத்தை முந்தியது தாய் கிழவி ! ரூ.90 கோடி வசூலித்து முதலிடம்தமிழ் திரையுலகிற்கு இந்த ஆண்டு ஒரு பொற்காலமாக அமைந்து வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக, சிறிய மற்றும் நடுத்தர பட்ஜெட் படங்கள் பாக்ஸ் ஆபீஸில் மிகப்பெரிய சாதனைகளை படைத்து வருகின்றன. அந்த வகையில், தற்போது

அறிஞர் அண்ணாவின் அரசியல் நாகரீகத்தை முதல்வர் விஜய்யிடம் பார்த்தேன்: வைகோ

அறிஞர் அண்ணாவின் அரசியல் நாகரீகத்தை முதல்வர் விஜய்யிடம் பார்த்தேன்: வைகோதமிழக அரசியலில் நிலவி வந்த நீண்ட கால அரசியல் பகைமைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக, முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் மேற்கொண்ட சந்திப்புகள் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன.