திரையரங்குகளில் தினமும் 6 காட்சிகளுக்கு அனுமதி - தமிழக அரசு அறிவிப்பு
திரைத்துறையை சேர்ந்த விஜய் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக இருப்பது யாருக்கு மகிழ்ச்சி இல்லையோ திரையுலகை சேர்ந்தவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி. ஏனெனில், பல வருடங்களாக திரையுலகில் தீர்க்கப்படாத பல பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படும் என அவர்கள் நம்புகிறார்கள்.
சமீபத்தில் கூட தியேட்டர் அதிபர்களும், விநியோகஸ்தர்களும் முதல்வர் விஜயை சந்தித்து திரையரங்குகளில் டிக்கெட் விலையை அதிகரிக்க அனுமதி தர வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்தனர். இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து திரையரங்குகளிலும் 6 காட்சிகள் திரையிட்டுக் கொள்ளலாம் என தமிழக அரசு அனுமதி அளித்திருக்கிறது.
அதாவது புதிதாக வெளியிடப்படும் தமிழ் திரைப்படங்கள் வெளியிடப்படும் நாளில் இருந்து ஒரு வாரத்திற்கு தினசரி ஆறு காட்சிகளுக்கு மிகாமல் காலை 6:00 மணியில் இருந்து அடுத்த நாள் அதிகாலை 2.30 மணி வரை 6 காட்சிகள் திரையிட்டுக் கொள்ளலாம்.
அதேபோல் உள்ளூர் பண்டிகையை நாட்கள், பொது விடுமுறை நாட்கள், சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் தினசரி ஆறு காட்சிகள் திரையிடவும் அனுமதி அளித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது.. விரைவில் தீபாவளி வரும் நிலையில் சூர்யாவின் சீன், சுந்தர்.சியின் மூக்குத்தி அம்மன் 2, ராமாயணா போன்ற படங்கள் வெளியாகவுள்ள நிலையில்தான் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகி அந்த படக்குழுவினருக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.
அதாவது புதிதாக வெளியிடப்படும் தமிழ் திரைப்படங்கள் வெளியிடப்படும் நாளில் இருந்து ஒரு வாரத்திற்கு தினசரி ஆறு காட்சிகளுக்கு மிகாமல் காலை 6:00 மணியில் இருந்து அடுத்த நாள் அதிகாலை 2.30 மணி வரை 6 காட்சிகள் திரையிட்டுக் கொள்ளலாம்.
அதேபோல் உள்ளூர் பண்டிகையை நாட்கள், பொது விடுமுறை நாட்கள், சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் தினசரி ஆறு காட்சிகள் திரையிடவும் அனுமதி அளித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது.. விரைவில் தீபாவளி வரும் நிலையில் சூர்யாவின் சீன், சுந்தர்.சியின் மூக்குத்தி அம்மன் 2, ராமாயணா போன்ற படங்கள் வெளியாகவுள்ள நிலையில்தான் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகி அந்த படக்குழுவினருக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.