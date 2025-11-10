திங்கள், 10 நவம்பர் 2025
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
vinoth
திங்கள், 10 நவம்பர் 2025 (09:04 IST)

மீண்டும் இணையும் ‘சூப்பர் டீலக்ஸ்’ கூட்டணி…!

இயக்குனர் தியாகராஜா குமாரராஜா இதுவரை இயக்கி இருப்பது ஆரண்ய காண்டம் மற்றும் சூப்பர் டீலக்ஸ் ஆகிய இரண்டு படங்கள் மட்டுமே.  பின்னர் மாடர்ன் லவ் சென்னை ஆந்தாலஜியில் ‘நினைவோ ஒரு பறவை’ என்ற திரைப்படம்தான். ஆனாலும் அவருக்கு மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளம் உள்ளது. அதுமட்டுமில்லாமல் திரை உலகில் உள்ளவர்களே அவருக்கு மிகப்பெரிய ரசிகர்களாக உள்ளனர். மொத்தத்தில் அறிவுஜீவிகளுக்கான இயக்குனராக அவர் இருந்து வருகிறார்.

இவர் படங்கள் பெரியளவில் விவாதிக்கப்பட்டாலும் வணிகரீதியாக வெற்றி பெறுவதில்லை என்ற ஒரு கருத்து நிலவுகிறது. அதை குமாரராஜாவே ஒத்துக்கொண்டுள்ளார். இதனால்தான் அவர் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் இடையே அதிக இடைவெளி எடுத்துக் கொள்கிறார்.

சூப்பர் டீலக்ஸ் படம் வெளியாகி கிட்டத்தட்ட ஆறு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன, இடையில் அவர் மாடர்ன் டைம்ஸ் என்ற ஆந்தாலஜியில் ‘நினைவோ ஒரு பறவை’ என்ற குறும்படத்தை இயக்கினார். அதன் பின்னர் தற்போது அவர் தன்னுடைய மூன்றாவது படத்தை இயக்கும் வேலைகளில் இறங்கியுள்ளார். இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

Webdunia
