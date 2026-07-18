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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 18 July 2026 (18:30 IST)

அமரன் படத்துக்கு 3 தேசிய விருது!.. மீண்டும் தேசிய விருதை பெற்ற தனுஷ்!..

amaran
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (18:33 IST)
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2024ம் வருடம் இந்தியாவில் வெளியான திரைப்படங்களுக்கு தேசிய விருதுகள் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன்படி ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கிய அமரன் திரைப்படத்திற்கு 3 தேசிய விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. சிறந்த இயக்குனர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி, சிறந்த பின்னணி இசை ஜீவி பிரகாஷ், சிறந்த எடிட்டிங் ஆகிய மூன்று பிரிவுகளுக்கு இந்த படம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது

அதேபோல், தனுஷ் இயக்கி நடித்த ராயன் படத்திற்கு சிறந்த படத்திற்கான விருதும், கேப்டன் மில்லர் படத்திற்கு சிறந்த சமூக அக்கறை கொண்ட படம் என்கிற விருதும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிரம்மயுகம் படத்திற்காக மம்முட்டி தேசிய விருது பெறுகிறார்.

சிறந்த பின்னணி இசை - ஜிவி பிரகாஷ் - அமரன்
சிறந்த தமிழ் படம் - ராயன் - தனுஷ்
சிறந்த எடிட்டிங் - அமரன் - கலை வண்ணன்
சிறந்த இயக்குனர் - ராஜ்குமார் பெரியசாமி
சண்டை பயிற்ச்சியாளர் - அனல் அரசு - மகாராஜா
ஆடை வடிவமைப்பு - புஷ்பா 2
சிறந்த நடிகர் - தனுஷ் - கேப்டன் மில்லர்
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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