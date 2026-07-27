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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Monday, 27 July 2026 (14:53 IST)

30 நாட்களில் 3 திரைப்படங்கள் ரிலீஸ்!.. முக்கிய நடிகையாக மாறிய மமிதா பைஜூ!..

mamitha baiju
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (14:55 IST)
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கேரளாவை சேர்ந்த மலையாள நடிகை மமீதா பைஜூ. மலையாளத்தில் ஏற்கனவே ஒரு சில படங்களில் நடித்திருந்தாலும் அல்லது 23ம் வருடம் வெளியான பிரேமலு திரைப்படம் மூலம் இவர் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களிடம் பிரபலமானார். எனவே நேரடி தமிழ் படங்களிலும் மமிதா பைஜூ நடிக்க துவங்கினார்.

ஜிவி பிரகாஷ் நடித்த ரெபல் படத்தில் நடித்தார். அந்த படம் சரியாக போகவில்லை. அடுத்து பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாக நடித்த டியூட் திரைப்படம் 100 கோடி வசூலை பெற்றது. அதேபோல் தனுசுக்கு ஜோடியாக கர படத்தில் நடித்திருந்தார். மேலும் விஜய் நடித்த ஜனநாயகன் படத்தில் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்.

30 நாட்களில் மமிதா பைஜூவின் மூன்று படங்கள் ரிலீஸ் என்கிற நிலை உருவாகியிருக்கிறது. ஏற்கனவே கடந்த 23ஆம் தேதி ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியான நிலையில், வருகிற ஆகஸ்ட் 14ம் தேதி சூர்யாவுடன் மமித பைஜூ நடித்த விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் வெளியாகிறது. அதேபோல் ஆகஸ்ட் 21ம் தேதி மலையாளத்தில் மமிதா பைஜூ நடித்த பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் படமும் வெளியாகவிருக்கிறது..
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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