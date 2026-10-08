இந்த வாரம் ஓடிடியில் கலக்க வரும் 3 படங்கள்...
ஒவ்வொரு வாரமும் திரையரங்குகளுக்கு இணையாக ஓடிடி தளங்களிலும் புதிய படங்கள் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகின்றன. அந்த வகையில் இந்த வாரம் தமிழ் மற்றும் மலையாள சினிமாவிலிருந்து சில முக்கியமான படங்கள் டிஜிட்டல் ரிலீஸுக்கு தயாராகியுள்ளன. சூரியின் மண்டாடி , குரு சோமசுந்தரத்தின் பாரிஸ் கஃபே , பிருத்விராஜ் சுகுமாரனின் கலிஃபா ஆகிய படங்கள் இதில் முக்கியமானவை.
1. மண்டாடி
சூரி கதாநாயகனாக நடித்துள்ள படம் மண்டாடி . மதிமாறன் புகழேந்தி இயக்கியுள்ள இப்படத்தில் சூரியுடன் சுஹாஸ், மகிமா நம்பியார், சத்யராஜ், பால சரவணன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார். கடலோர மக்களின் வாழ்க்கை, பாரம்பரிய படகுப் போட்டி மற்றும் அதன் பின்னணியில் இருக்கும் மோதல்கள், அரசியல் உள்ளிட்டவற்றை மையமாகக் கொண்டு படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.னிப்படம் திரையரங்குகுகளில் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது. இதுவரை ரூ. 150 கோடிக்கு மேல் வசூல் சாதனை செய்துள்ளது. திரையரங்குகளில் வெளியானதைத் தொடர்ந்து தற்போது ஓடிடிக்கும் வந்துள்ளது. இன்று நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
2. பாரிஸ் கஃபே
சரஜ் சீலன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள தமிழ் திரைப்படம் பாரிஸ் கஃபே . ஜோக்கர் படம் மூலம் புகழ் பெற்ற குரு சோமசுந்தரம், அனுமோள், அர்ச்சனா குமார், விஜய் விஷ்வா, சாய் விக்கி, நயனா உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். கண்மணி ரங்கநாதன் தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு கே இசையமைத்துள்ளார்.
ஒரு நேர்மையான மருத்துவர் சமூகப் பிரச்சினை ஒன்றில் அரசியல் அழுத்தங்களை எதிர்கொள்ளும்போது என்ன நடக்கிறது என்பதை மையமாக வைத்து கதை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. படத்தின் முக்கியமான காட்சிகள் பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிஸிலும் படமாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த படம் நாளை அக்.ப் அன்று அமேசன் பிரைமில் வெளியாகிறது.
3. கலிஃபா
மலையாள முன்னணி நடிகர் பிருத்விராஜ் சுகுமாரன் நடிப்பில் உருவான ஆக்ஷன் திரைப்படம் கலிஃபா . வைசாக் இயக்கியுள்ள இப்படத்தின் கதையை ஜினு ஆபிரகாம் எழுதியுள்ளார்.
பிருத்விராஜுடன் அர்ஜுன் தாஸ், ஷைன் டாம் சாக்கோ, மாளவிகா ஷர்மா, கீர்த்தி ஷெட்டி, நீல் நிதின் முகேஷ், இந்திரன்ஸ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். மோகன்லாலும் சிறப்புத் தோற்றத்தில் நடித்துள்ளார். ஜேக்ஸ் பிஜாய் இசையமைத்துள்ளார். தங்கக் கடத்தல் மற்றும் கேங்ஸ்டர் உலகத்தை பின்னணியாகக் கொண்டு ஆக்ஷன் பாணியில் படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆகஸ்ட் 20-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான இப்படம் தற்போது டிஜிட்டல் ரிலீஸுக்கு வருகிறது.
கலிஃபா நாளை அக்டோபர் 9 முதல் Amazon Prime Video-வில் தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் வெளியாகிறது.