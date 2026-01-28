புதன், 28 ஜனவரி 2026
Written By Bala
Last Modified: புதன், 28 ஜனவரி 2026 (10:39 IST)

இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் படங்களின் லிஸ்ட் இதோ

இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் 4 படங்கள் வெளியாகின்றன.  அவைகள் குறித்து இங்கு காண்போம்.

காந்தி டாக்ஸ்:
 
தலைவன் தலைவி வெற்றிக்கு பின் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் வெளியாக உள்ள படம் காந்தி டாக்கிஸ். அரவிந்த் சாமி முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கும் இப்படத்தில் நாயகியாக அதிதி ராவ் நடிக்கிறார். வசனங்கள் இல்லாமல் சைலண்ட் மூவியாக வெளியாகும் இப்படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையமைத்துள்ளார்.
 
கருப்பு பல்சர் :
 
லப்பர் பந்து படத்திற்கு பின் அட்டகத்தி கார்த்தி நடித்து வெளிவரும் படம் கருப்பு பல்சர். இப்படத்தில் கார்த்தி  முதன்முறையாக இரு வேடங்களில் நடித்துள்ளார். மற்றும் மன்சூர் அலிகான், கலையரசன்,ரேஷ்மா வெங்கடேஷ் முக்கிய வேடத்தில்  நடித்துள்ளனர்.   முரளி கிரிஷ் என்ற அறிமுக இயக்குனர் இப்படத்தினை இயக்கியுள்ளார்.
 
 
லாக்டவுன்: 
 
அனுபமா மகேஸ்வரன் முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ள இப்படம் 2 முறை வெளியீட்டு தேதி அறிவித்தும் என்ன காரணத்தினாலோ படம் வெளியாகாமல் இருந்தது. ஒரு வழியாக வருகிற 30ம் தேதி படம் வெளியாவது உறுதியாகியுள்ளது.  சார்லி, நிரோஷா, லிவிங்ஸ்டன் மற்றும் அம்மு அபிராமி முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இயக்கம்: ஏ.ஆர். ஜீவா.
 
 
கிரானி:
 
கிரானி ஒரு ஹாரர் த்ரில்லர் திரைப்படம்.  வடிவுக்கரசி முக்கிய கேரக்டரில் நடித்துள்ள இப்படத்தினை விஜயகுமாரா இயக்கியுள்ள இப்படத்திற்கு  செல்லையா பாண்டியன் இசையமைத்துள்ளார்

‘ஏகே 64’க்கு அனிருத் இல்லையா? புது ட்விஸ்ட்டை கொடுத்த ஆதிக் ரவிச்சந்திரன்

‘ஏகே 64’க்கு அனிருத் இல்லையா? புது ட்விஸ்ட்டை கொடுத்த ஆதிக் ரவிச்சந்திரன்அஜித் நடிப்பில் கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் மங்காத்தா. இந்த படத்தை வெங்கட் பிரபு இயக்கியிருந்தார். யுவன் சங்கர் ராஜா படத்திற்கு இசையமைத்திருந்தார்.

விஜய் பட நாயகி சங்கவி ஞாபகம் இருக்கிறதா? திடீரென்று ஆன்மீகத்தில் இறங்கியதால் பரபரப்பு..

விஜய் பட நாயகி சங்கவி ஞாபகம் இருக்கிறதா? திடீரென்று ஆன்மீகத்தில் இறங்கியதால் பரபரப்பு..90-களில் தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி கதாநாயகியாக வலம் வந்த நடிகை சங்கவி, நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சின்னத்திரையில் தடம் பதிக்கவுள்ளார்.

ரஜினி கமல் இணையும் படத்தில் எனக்கு வந்த சிக்கல்... மனம் திறந்த லோகேஷ்

ரஜினி கமல் இணையும் படத்தில் எனக்கு வந்த சிக்கல்... மனம் திறந்த லோகேஷ்தமிழ் சினிமாவில் ஒரு நம்பிக்கை மிகுந்த இயக்குனராக வலம் வந்து கொண்டிருந்தார் லோகேஷ். அவர் எடுத்த மாநகரம், கைதி, விக்ரம், மாஸ்டர் என அடுத்தடுத்து

கைவிட்ட நீதிமன்றம்... ஜனநாயகனுக்கு அடுத்த அடி!.. தள்ளிப்போகும் ரிலீஸ்!..

கைவிட்ட நீதிமன்றம்... ஜனநாயகனுக்கு அடுத்த அடி!.. தள்ளிப்போகும் ரிலீஸ்!..தணிக்கை வாரியத்திற்கு போதுமான அவகாசம் கொடுக்கப்படவில்லை என சொல்லி தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு தடை விதித்திருக்கிறது சென்னை உயர்நீதிமன்ற அமர்வு.

நாய் குறைக்கும் போது என்னதான் நடந்தது? ரசிகர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த கம்ருதீன்

நாய் குறைக்கும் போது என்னதான் நடந்தது? ரசிகர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த கம்ருதீன்நடந்து முடிந்த பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் டைட்டில் வின்னராக திவ்யா கணேஷ் அறிவிக்கப்பட்டார்.

