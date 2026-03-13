இன்று ஓடிடியில் வெளியாகும் முக்கியத் திரைப்படங்கள்
வார இறுதி நாட்களை உற்சாகமாக்க இன்று பல்வேறு ஓடிடி தளங்களில் புதிய திரைப்படங்கள் அணிவகுக்கின்றன. இதோ இன்றைய ரிலீஸ் பட்டியல்:
1. பூக்கி
விஜய் ஆண்டனி பிலிம் கார்ப்பரேஷன் தயாரிப்பில், இயக்குனர் கணேஷ் சந்திரா இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் 'பூக்கி'. இப்படத்தின் மூலம் அஜய் திஷான் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகியுள்ளார். ஒரு அழகான காதல் கதையாக உருவாகியுள்ள இப்படம் இன்று முதல் ஜீ5 தளத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் கன்னடம் ஆகிய நான்கு மொழிகளில் ஸ்ட்ரீமிங் ஆகிறது.
2. யோகிடா
நடிகை தன்ஷிகா முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள அதிரடி ஆக்ஷன் திரைப்படம் 'யோகிடா'. அறிமுக இயக்குனர் கௌதம் கிருஷ்ணா இயக்கியுள்ள இப்படம், ஒரு விறுவிறுப்பான ஆக்ஷன் த்ரில்லராக உருவாகியுள்ளது. இன்று முதல் ஆஹா Tamil ஓடிடி தளத்தில் இப்படத்தைக் காணலாம்.
3. ஃப்ரைடே
ரௌடிகளின் உலகையும், அவர்களின் வாழ்வியலையும் மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட த்ரில்லர் திரைப்படம் 'ஃப்ரைடே'. தீனா மற்றும் ராமச்சந்திரன் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ள இப்படம், தற்போது சன் நெக்ஸ்ட் தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது. த்ரில்லர் ரசிகர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல தேர்வாக இருக்கும்.
4. ஃபங்கி
விஷ்வக் சென் மற்றும் கயாடு லோஹர் நடிப்பில், கே.வி. அனுதீப் இயக்கத்தில் உருவான திரைப்படம் 'ஃபங்கி'. திரையரங்குகளில் எதிர்பார்த்த அளவு வெற்றி பெறவில்லை என்றாலும், அதன் கலகலப்பான திரைக்கதைக்காக ஓடிடி ரசிகர்களிடையே இப்படம் பெரும் வரவேற்பைப் பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இப்படம் இன்று முதல் நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் ஸ்ட்ரீமிங் ஆகிறது.
5. மேட் இன் கொரியா
நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகன் நடிப்பில் உருவான 'மேட் இன் கொரியா' திரைப்படம் நேற்று நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் வெளியானது. வெளியான முதல் நாளிலேயே ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து, இன்றும் ஓடிடி ட்ரெண்டிங்கில் முன்னிலையில் உள்ளது.