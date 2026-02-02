சூர்யா 46 தலைப்பு வேற லெவல்!.. கண்டிப்பா ஹிட்டுதான்!..
நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் வெளியான கங்குவா திரைப்படம் நெகட்டிவ் விமர்சனங்களை பெற்றது.. அதற்கு பின் வெளியான ரெட்ரோ திரைப்படம் ஓரளவுக்கு வசூலை பெற்றது. அதன்பின் துல்கர் சல்மானை வைத்து லக்கி பாஸ்கர் படத்தை இயக்கி ஹிட் கொடுத்த வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் ஒரு புதிய படத்தில் சூர்யா நடிக்க தொடங்கினார்..
அந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்துவிட்டது. இது சூர்யாவின் 46வது திரைப்படமாகும். சூர்யாவின் 47 வது படத்தை மலையாள பட இயக்குனர் ஜீத்து மாதவன் இயக்கி வருகிறார்.. இந்த படத்தில் சூர்யா போலீஸ் அதிகாரியாக நடித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், சூர்யா 46 தொடர்பாக ஒரு முக்கிய தகவல் வெளியே கசிந்திருக்கிறது..
இந்த படத்திற்கு ‘விஸ்வநாதன் & சன்ஸ்’ என தலைப்பு வைத்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.. விரைவில் டைட்டில் வீடியோ வெளியாகும் என்கிறார்கள்..
ஒருபக்கம், ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்துள்ள கருப்பு திரைப்படம் இதுவரை வெளியாகவில்லை. எந்த ஓடிடி நிறுவனமும் கருப்பு படத்தை இதுவரை வாங்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.