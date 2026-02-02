திங்கள், 2 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 2 பிப்ரவரி 2026 (17:30 IST)

சூர்யா 46 தலைப்பு வேற லெவல்!.. கண்டிப்பா ஹிட்டுதான்!..

suriya46
நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் வெளியான கங்குவா திரைப்படம் நெகட்டிவ் விமர்சனங்களை பெற்றது.. அதற்கு பின் வெளியான ரெட்ரோ திரைப்படம் ஓரளவுக்கு வசூலை பெற்றது. அதன்பின் துல்கர் சல்மானை வைத்து லக்கி பாஸ்கர் படத்தை இயக்கி ஹிட் கொடுத்த வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் ஒரு புதிய படத்தில் சூர்யா நடிக்க தொடங்கினார்..

அந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்துவிட்டது. இது சூர்யாவின் 46வது திரைப்படமாகும். சூர்யாவின் 47 வது படத்தை மலையாள பட இயக்குனர் ஜீத்து மாதவன் இயக்கி வருகிறார்.. இந்த படத்தில் சூர்யா போலீஸ் அதிகாரியாக நடித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், சூர்யா 46 தொடர்பாக ஒரு முக்கிய தகவல் வெளியே கசிந்திருக்கிறது..
இந்த படத்திற்கு ‘விஸ்வநாதன் & சன்ஸ்’ என தலைப்பு வைத்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.. விரைவில் டைட்டில் வீடியோ வெளியாகும் என்கிறார்கள்..

ஒருபக்கம், ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்துள்ள கருப்பு திரைப்படம் இதுவரை வெளியாகவில்லை. எந்த ஓடிடி நிறுவனமும் கருப்பு படத்தை இதுவரை வாங்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

STR51 அப்டேட் எப்போது? சிம்புவின் பிறந்தநாளில் இன்ப அதிர்ச்சி தருவாரா அஷ்வத் மாரிமுத்து?

STR51 அப்டேட் எப்போது? சிம்புவின் பிறந்தநாளில் இன்ப அதிர்ச்சி தருவாரா அஷ்வத் மாரிமுத்து?தமிழ் திரையுலகின் 'லிட்டில் சூப்பர் ஸ்டார்' சிலம்பரசன் ரசிகர்களுக்கு ஒரு மாஸ் செய்தி வெளியாகியுள்ளது.

ஒரு ஆண், ஒரு பெண்.. இரட்டை குழந்தைகளுக்கு தந்தையான ராம் சரண் தேஜா.. சிரஞ்சீவி மகிழ்ச்சி..!

ஒரு ஆண், ஒரு பெண்.. இரட்டை குழந்தைகளுக்கு தந்தையான ராம் சரண் தேஜா.. சிரஞ்சீவி மகிழ்ச்சி..!மெகா பவர் ஸ்டார் ராம் சரண் மற்றும் உபாசனா தம்பதியினர் தங்களது வாழ்க்கையின் மிக அழகான தருணத்தை எட்டியுள்ளனர். இத்தம்பதிக்கு தற்போது ஒரு ஆண் மற்றும் ஒரு பெண் என இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்துள்ளன.

'ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ்' அடுத்த பாகத்தின் டைட்டில் இதுதான்.. ரிலீஸ் தேதியும் அறிவிப்பு..!

'ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ்' அடுத்த பாகத்தின் டைட்டில் இதுதான்.. ரிலீஸ் தேதியும் அறிவிப்பு..!'ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ்' திரைப்பட வரிசையின் ரசிகர்களுக்கு ஒரு உற்சாகமான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. இந்த தொடரின் அடுத்த பிரம்மாண்ட திரைப்படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை யுனிவர்சல் பிக்சர்ஸ் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த புதிய படத்திற்கு 'ஃபாஸ்ட் ஃபாரெவர்' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இப்படம் மார்ச் 17, 2028 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தவெக கொடி கலரில் சேலை கட்டிய பிரபல நடிகை.. விஜய் கட்சியில் சேர்கிறாரா?

தவெக கொடி கலரில் சேலை கட்டிய பிரபல நடிகை.. விஜய் கட்சியில் சேர்கிறாரா?பிரபல தென்னிந்திய நடிகை கல்யாணி பிரியதர்ஷன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள சமீபத்திய புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத்தீயாக பரவி வருகின்றன.

'துரந்தர்' ஓடிடியில் ரிலீஸ்.. ஆனால் 14 நிமிடங்களை கட் செய்தது நெட்பிளிக்ஸ்.. என்ன காரணம்?

'துரந்தர்' ஓடிடியில் ரிலீஸ்.. ஆனால் 14 நிமிடங்களை கட் செய்தது நெட்பிளிக்ஸ்.. என்ன காரணம்?ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் உலகளவில் ரூ.1,300 கோடி வசூலித்து சாதனை படைத்த 'துரந்தர்' திரைப்படம் இன்று நெட்ஃபிக்ஸ் தளத்தில் வெளியானது. திரையரங்குகளில் 3 மணி நேரம் 34 நிமிடங்களாக இருந்த இப்படத்தின் ரன்னிங் டைம் ஓடிடி-யில் 3 மணி நேரம் 25 நிமிடங்களாக குறைந்துள்ளதால் ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் அதிருப்தி தெரிவித்து வருகின்றனர்.

