ஞாயிறு, 15 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 15 பிப்ரவரி 2026 (19:30 IST)

ஜனநாயகன் சிக்கல்!.. எல்லாம் பேசும்போது விஜய் சைலண்டாக இருப்பது ஏன்?...

jananayagan
விஜய், மமிதா பைஜூ, பூஜா ஹெக்டே, பாபி தியோல், பிரியாமணி, கௌதம் வாசுதேவ் மேனன், பிரகாஷ்ராஜ் உள்ளிட்ட பல பிரபலங்கள் நடித்து உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த படத்தை ஜனவரி மாதம் 9ம் தேதி வெளியிட திட்டமிட்டனர்.

ஆனால் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காததால் திட்டமிட்டபடி வெளியாகவில்லை. அதோடு இது தொடர்பாக தயாரிப்பாளர் தொடர்ந்த வழக்கின் காரணமாக கடந்த ஒரு மாத காலமாக படத்தின் ரிலீஸுக்கு தீர்வு எட்டப்படவில்லை.

தற்போது படம் மறு தணிக்கையில் இருக்கிறது.. அதேநேரம் எப்போது படம் பார்த்து தணிக்கை சான்றிதழை கொடுப்பார்கள் என்பது யாருக்கும் தெரியவில்லை. இந்த மாதம் இறுதிக்குள் இந்த படம் வெளியாகவில்லை என்றால் வருகிற மே மாதம்தான் வெளியாகும் என சிலர் சொல்கிறார்கள். ஒருபக்கம் இந்த படத்தை பற்றி அரசியல் மற்றும் சினிமா பிரபலங்கள் பேசினாலும் விஜய் எந்த கருத்தும் தெரிவிக்காமல் அமைதியாகவே இருக்கிறார். இதன் பின்னணியில் ஒரு காரணம் சொல்லப்படுகிறது..

தனது அரசியலுக்கு ஜனநாயகன் பட பிரச்சனையை பயன்படுத்த வேண்டாம் என விஜய் நினைக்கிறாராம். மேலும் ஜனநாயகன் படத்தை பற்றி கருத்தை தெரிவித்து அது சிலருக்கு மேலும் கோபத்தை ஏற்படுத்தி ஜனநாயகன் படத்திற்கு மேலும் சிக்கல் ஏற்படும் எனவும் விஜய் கருதுகிறாராம். அதனால்தான் எந்த கருத்தும் தெரிவிக்காமல் அமைதியாகவே இருக்கிறார் என சொல்லப்படுகிறது..

திடீரென திருமணம் செய்து கொண்ட 'பாரதி கண்ணம்மா' நாயகி ரோஷினி.. மாப்பிள்ளை இசையமைப்பாளர்..!

திடீரென திருமணம் செய்து கொண்ட 'பாரதி கண்ணம்மா' நாயகி ரோஷினி.. மாப்பிள்ளை இசையமைப்பாளர்..!சின்னத்திரை ரசிகர்களின் பேராதரவை பெற்ற 'பாரதி கண்ணம்மா' தொடரின் நாயகி ரோஷினி ஹரிபிரியன், இன்று இல்லற வாழ்க்கையில் இணைந்துள்ளார். இசையமைப்பாளர் சுந்தரமூர்த்தி கே.எஸ் என்பவரை அவர் கரம்பிடித்துள்ளார். குடும்பத்தினர் மற்றும் நெருங்கிய நண்பர்கள் முன்னிலையில் இந்த திருமணம் மிகவும் எளிமையான முறையில் நடைபெற்று முடிந்தது.

தனுஷோட அடுத்த படத்தை இயக்கப்போவது இவர்தான்!.. ஹெச்.வினோத் என்னாச்சி?...

தனுஷோட அடுத்த படத்தை இயக்கப்போவது இவர்தான்!.. ஹெச்.வினோத் என்னாச்சி?...கோலிவுட்டில் கொஞ்சம் கூட இடைவெளி விடாமல் ஒரு படத்தை முடித்தவுடன் அடுத்த படம் என நடிக்கும் நடிகராக தனுஷ் இருக்கிறார்.

ஜனநாயகன் ஏப்ரல் 30ம் தேதிக்கு மேல்தான் ரிலீஸாகும்!.. பணத்தை திருப்பி வாங்கிக்கோங்க!...

ஜனநாயகன் ஏப்ரல் 30ம் தேதிக்கு மேல்தான் ரிலீஸாகும்!.. பணத்தை திருப்பி வாங்கிக்கோங்க!...நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு சென்றுவிட்ட நிலையில் அவர் கடைசியாக நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன்.

‘புதுப்பேட்டை 2’ அப்டேட் கொடுத்த செல்வராகவன்.. அப்போ தனுஷ் லைன் அப்பில் இருக்கா?

‘புதுப்பேட்டை 2’ அப்டேட் கொடுத்த செல்வராகவன்.. அப்போ தனுஷ் லைன் அப்பில் இருக்கா?செல்வராகவன் இயக்கத்தில் பல படங்கள் வந்தாலும் குறிப்பிட்ட படங்களுக்கு மட்டும் இப்போதுவரை ஒரு மவுசு இருந்து கொண்டே வருகிறது.

உச்சகட்ட கவர்ச்சியில் துஷாரா விஜயன்? வைரல் புகைப்படம்..!

உச்சகட்ட கவர்ச்சியில் துஷாரா விஜயன்? வைரல் புகைப்படம்..!'சார்பட்டா பரம்பரை' திரைப்படத்தில் 'மாரியம்மா' என்ற அழுத்தமான கதாபாத்திரத்தின் மூலம் அறிமுகமான துஷாரா விஜயன், தமிழ் சினிமாவில் திறமையான நடிகையாக அறியப்படுகிறார். தொடர்ந்து 'நட்சத்திரம் நகர்கிறது', 'ராயன்', 'வேட்டையன்' என இவர் நடித்த அனைத்து படங்களிலுமே துணிச்சலான மற்றும் கனமான கதாபாத்திரங்களையே தேர்ந்தெடுத்து நடித்தார்.’

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com