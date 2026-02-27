மீண்டும் திரையரங்குகளில் தெறி: தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ். தாணு பகிர்ந்த வீடியோ..!
சுமார் பத்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இயக்குனர் அட்லீ இயக்கத்தில் தளபதி விஜய் இரட்டை வேடங்களில் நடித்த பிளாக்பஸ்டர் திரைப்படமான 'தெறி', இன்று அதாவது பிப்ரவரி 27 அன்று உலகம் முழுவதும் மீண்டும் வெளியாகியுள்ளது.
இப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ். தாணு, ஒரு சண்டைக் காட்சியின் படப்பிடிப்பு வீடியோவை பகிர்ந்துள்ளார். இது உண்மையான காட்சிகளே என சண்டைப்பயிற்சி இயக்குனர் திலீப் சுப்பராயன் உறுதிப்படுத்தியது ரசிகர்களிடையே உற்சாகத்தை ஊட்டியுள்ளது.
விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமான 'ஜன நாயகன்' பணிகளில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த 'தெறி' ரீ-ரிலீஸ் அவருக்குப் பெரும் வரவேற்பை தந்துள்ளது. குறிப்பாக கேரளாவில் முன்பதிவுகள் மின்னல் வேகத்தில் விற்றுத் தீர்ந்துள்ளன.
விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தொடர்பான தேர்தல் விவாதங்களால் சந்தையில் ஒருவித மந்தநிலை நிலவினாலும், ஒரு பழைய படம் புதிய படங்களையே மிஞ்சும் அளவுக்கு வசூல் சாதனை படைப்பது கோலிவுட்டை வியக்க வைத்துள்ளது.
Edited by Siva