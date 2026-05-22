  Theatre Owners Request CM Vijay To Increase Movie Ticket Price To ₹250 And Abolish Entertainment Tax
Last Updated : Friday, 22 May 2026 (16:13 IST)

தியேட்டர் டிக்கெட் விலையை 250 ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும்.. முதல்வருக்கு வேண்டுகோள்..

Publish: Fri, 22 May 2026 (16:11 IST) Updated: Fri, 22 May 2026 (16:13 IST)
தமிழ்நாடு திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களிடம் இரண்டு முக்கிய கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போதைய பொருளாதாரச் சூழல் மற்றும் திரையரங்கு பராமரிப்பு செலவுகளை கருத்தில் கொண்டு, தமிழ்நாட்டில் உள்ள சினிமா திரையரங்குகளின் கட்டணத்தை உயர்த்தி, குறைந்தபட்ச டிக்கெட் விலையை 250 ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
 
இதனுடன், திரைப்படங்களுக்கான உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பொழுதுபோக்கு வரியை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர்கள் அரசை வலியுறுத்தியுள்ளனர். மல்டிபிளக்ஸ் மற்றும் ஒற்றைத்திரை திரையரங்குகளை தொடர்ந்து லாபகரமாக நடத்துவதற்கும், திரையுலகை பாதுகாப்பதற்கும் இந்த இரண்டு நடவடிக்கைகளும் மிகவும் அவசியமானவை என்று சங்கத்தின் நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
புதிய தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, சினிமா துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் வைத்துள்ள முதல் முக்கிய கோரிக்கை இது என்பதால், முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் முடிவு என்னவாக இருக்கும் என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பு கோலிவுட் வட்டாரங்களில் எழுந்துள்ளது. எனினும், சாமானிய மக்களின் சினிமா பொழுதுபோக்கு சுமையை கூட்டாத வகையில் அரசு நல்ல முடிவை எடுக்கும் என்று ரசிகர்கள் நம்புகின்றனர்.
 
