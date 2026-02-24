செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Modified: செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026 (12:12 IST)

விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா திருமணம்.. வாலிபால் விளையாட்டு, நீச்சல் குளத்தில் குளிர்பானங்கள், ஜப்பானிய உணவு வகைகள்..!

விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா திருமணம்.. வாலிபால் விளையாட்டு, நீச்சல் குளத்தில் குளிர்பானங்கள், ஜப்பானிய உணவு வகைகள்..!
திரைத்துறையின் நட்சத்திர ஜோடிகளான விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா ஆகியோரின் திருமண கொண்டாட்டங்கள் இன்று உதய்பூரில் கோலாகலமாக தொடங்கின. 
 
பிப்ரவரி 26 அன்று ஆரவல்லி மலைத்தொடரில் அமைந்துள்ள சொகுசு விடுதியான 'ITC மெமெண்டோஸில்' இவர்களது திருமணம் நடைபெற உள்ளது. ரசிகர்கள் ஆசையாகச் சூட்டிய 'வி ரோஷ்' என்ற பெயரிலேயே தங்களின் திருமணத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.
 
சுமார் 100 விருந்தினர்கள் மட்டுமே பங்கேற்கும் இந்த திருமணத்தில், தெலங்கானா அரசியல் பிரமுகர்கள் மற்றும் சில இயக்குநர்கள் கலந்து கொள்கின்றனர். 
 
இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வாலிபால் விளையாட்டு, நீச்சல் குளத்தில் குளிர்பானங்கள் மற்றும் ஜப்பானிய உணவு வகைகள் அடங்கிய மெனு கார்டு என திருமணத்திற்கு முந்தைய கொண்டாட்ட படங்களை விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா ஜோடி பகிர்ந்துள்ளனர்.
 
 கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் 3-ம் தேதி இவர்களுக்கு ரகசியமாக நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது. முற்றிலும் தனிப்பட்ட நிகழ்வாக நடைபெறும் இந்தத் திருமணம் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

மீண்டும் ஒளிபரப்பாகிறது 'பாக்கியலட்சுமி' சீரியல்... தினமும் ஒரு மணி நேரமா?

மீண்டும் ஒளிபரப்பாகிறது 'பாக்கியலட்சுமி' சீரியல்... தினமும் ஒரு மணி நேரமா?விஜய் தொலைக்காட்சியின் சூப்பர் ஹிட் தொடரான 'பாக்கியலட்சுமி' மீண்டும் ஒளிபரப்பாக உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

போலீஸ் போலீஸ் வெப்தொடர் நிறைவடைகிறதா? வைரலாகும் புகைப்படம்..!

போலீஸ் போலீஸ் வெப்தொடர் நிறைவடைகிறதா? வைரலாகும் புகைப்படம்..!டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் வெற்றிகரமாக ஒளிபரப்பாகி வரும் 'போலீஸ் போலீஸ்' வெப் தொடர் விரைவில் முடிவுக்கு வரவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ராஷ்மிகாவின் பழைய காதலருக்கு திருமண அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதா? என்ன சொல்கிறார் நண்பர்?

ராஷ்மிகாவின் பழைய காதலருக்கு திருமண அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதா? என்ன சொல்கிறார் நண்பர்?நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டா தங்களின் திருமணத்தை உறுதிப்படுத்தியுள்ள நிலையில், ராஷ்மிகாவின் பழைய உறவு குறித்த செய்திகளும் தற்போது மீண்டும் பேசப்படுகின்றன.

அஜித் படத்திற்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனையா? இப்படியே போனா திண்டாட்டம் தான்..

அஜித் படத்திற்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனையா? இப்படியே போனா திண்டாட்டம் தான்..பிப்ரவரி மாதம் அஜித் ஆதிக் இணையும் படத்தின் படப்பிடிப்பது துவங்கும் என அஜித் தரப்பிலிருந்தும் ஆதிக் தரப்பிலிருந்து தகவல்கள் வெளியானது.

கூடிய சீக்கிரம் அது நடக்க போகுது! எஸ்.ஜே. சூர்யா வைத்த சஸ்பென்ஸ்

கூடிய சீக்கிரம் அது நடக்க போகுது! எஸ்.ஜே. சூர்யா வைத்த சஸ்பென்ஸ்தமிழ் சினிமாவில் இயக்குனராக இருந்து ஒரு மாஸ் வில்லனாக அவதரித்தவர் நடிகர் எஸ்.ஜே.சூர்யா. விஜய் , அஜித் இவர்களை வைத்து வாலி, குஷி போன்ற படங்களை கொடுத்து தரமான இயக்குனர் என்ற பேரையும் எடுத்தவர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com