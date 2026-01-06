செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Modified: செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (17:00 IST)

9ஆம் தேதி தான் படம் ரிலீஸ்.. ஆனால் 8ஆம் தேதி இரவே பெய்டு பிரீமியர்.. ‘ஜனநாயகன’ அல்ல..!

9ஆம் தேதி தான் படம் ரிலீஸ்.. ஆனால் 8ஆம் தேதி இரவே பெய்டு பிரீமியர்.. ‘ஜனநாயகன’ அல்ல..!
பான் இந்தியா சூப்பர் ஸ்டார் பிரபாஸ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'தி ராஜா சாப்' திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ஜனவரி 9-ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இதையொட்டி, ரசிகர்களின் அதீத எதிர்பார்ப்பைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், படக்குழுவினர் ஜனவரி 8-ஆம் தேதி இரவு முதலே 'பெய்டு பிரீமியர்' காட்சிகளை திரையிட முடிவு செய்துள்ளனர். குறிப்பாக ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்கானா மாநிலங்களில் இதற்கான பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
 
ஹாரர்-காமெடி மற்றும் ரொமான்ஸ் பாணியில் உருவாகியுள்ள இத்திரைப்படத்தில் பிரபாஸ் முற்றிலும் மாறுபட்ட ஸ்டைலான தோற்றத்தில் நடித்துள்ளார். தெலுங்கு ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி இந்திய அளவில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவுவதால், பிரீமியர் காட்சிகளுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளது. 
 
வெளிநாடுகளிலும் இத்திரைப்படத்திற்கு இப்போதே நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. ஜனவரி 8-ஆம் தேதி இரவு 6 மணி முதல் இந்தச் சிறப்பு காட்சிகள் திரையிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
பிரபாஸ், தி ராஜா சாப், பிரீமியர் ஷோ, ஜனவரி 8, தெலுங்கு சினிமா, ஹாரர் காமெடி, டிக்கெட் முன்பதிவு, மாரதி, எஸ் தமன், இந்திய சினிமா செய்திகள்
 
Edited by Siva

விஜய்யின் ‘சுறா’ உள்பட பல படங்கள் நடித்த நடிகர் காலமானார்.. திரையுலகினர் இரங்கல்..!

விஜய்யின் ‘சுறா’ உள்பட பல படங்கள் நடித்த நடிகர் காலமானார்.. திரையுலகினர் இரங்கல்..!தமிழ் திரையுலகிலும் மலையாள திரையுலகிலும் தனது நகைச்சுவை மற்றும் குணச்சித்திர நடிப்பால் முத்திரை பதித்த மூத்த நடிகர் அப்பச்சன் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக காலமானார்.

விஜய் சார் மூலம் 'பகவந்த் கேசரி' படத்தின் கதையை பார்க்க ஆவலுடன் உள்ளேன்: ஸ்ரீலீலா

விஜய் சார் மூலம் 'பகவந்த் கேசரி' படத்தின் கதையை பார்க்க ஆவலுடன் உள்ளேன்: ஸ்ரீலீலாஇந்த ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகை தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமையப்போகிறது. நடிகர் விஜய்யின் நடிப்பில் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் பொங்கலை முன்னிட்டு வெளியாகிறது. அதனை தொடர்ந்து அடுத்த நாளே சிவகார்த்திகேயன் ஸ்ரீலீலா நடித்துள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படமும் திரைக்கு வரவுள்ளது. ஒரே பண்டிகை காலத்தில் தனது இரண்டு பெரிய படங்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாவது குறித்து நடிகை ஸ்ரீலீலா நெகிழ்ச்சியுடன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

தனுஷ் உடன் மீண்டும் இணையும் வெற்றி பட இயக்குனர்.. பிரம்மாண்டமான பீரியட் ஆக்ஷன் திரைப்படம்!

தனுஷ் உடன் மீண்டும் இணையும் வெற்றி பட இயக்குனர்.. பிரம்மாண்டமான பீரியட் ஆக்ஷன் திரைப்படம்!தனுஷ் மற்றும் இயக்குநர் ஆனந்த் எல் ராய் கூட்டணியில் கடந்த 2025-ம் ஆண்டு வெளியான 'தேரே இஷ்க் மேன்' திரைப்படம் மிகப்பெரிய பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியை பெற்றது. இந்நிலையில், இந்த வெற்றி கூட்டணி நான்காவது முறையாக மீண்டும் இணையவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது தனுஷ் மற்றும் ஆனந்த் எல் ராய் இருவரது திரைப்பயணத்திலும் ஒரு புதிய மைல்கல்லாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இறுதிப் போட்டியில் 2 போட்டியாளர்கள் உறுதி.. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் கிளைமாக்ஸ்..!

இறுதிப் போட்டியில் 2 போட்டியாளர்கள் உறுதி.. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் கிளைமாக்ஸ்..!பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில், ரசிகர்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்த இரண்டாவது 'ஃபைனலிஸ்ட்' யார் என்பது தற்போது தெரியவந்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com