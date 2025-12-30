சிவாஜி தன் மனைவியிடம் அடிக்கடி சொல்லும் ஒரே வார்த்தை! வாழ்க்கையையே புரியவச்சிருக்காரே
தமிழ் சினிமாவில் நடிகர்களுக்கு ஒரு அடித்தளம் போட்டவராக விளங்கியவர் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன். பராசக்தி படத்தின் மூலம் அறிமுகமான சிவாஜி ஆரம்பகாலங்களில் நாடகங்களில்தான் நடித்து வந்தார். ஆனால் அவர் நடித்த முதல் படத்திலேயே கருணாநிதி எழுதிய வசனத்தை தன்னுடைய கணீர் குரலில் பேசி ஒட்டுமொத்த சினிமாவின் பார்வையையும் தன் பக்கம் விழ வைத்தார்.
இன்று பல நடிகர்கள் சரியான நேரத்திற்கு படப்பிடிப்பிற்கு வருகிறார்கள் என்றால் அதற்கு ஆரம்ப விதை போட்டது சிவாஜிதான். காலை 7 மணிக்கு படப்பிடிப்பு என்றால் சரியாக 6.45 மணிக்கெல்லாம் மேக்கப்புடன் ரெடியாகி உட்கார்ந்துவிடுவார் சிவாஜி. இன்று அவரின் ஸ்டைலை ஃபாலோ செய்துதான் ரஜினி, விஜய் எல்லாம் பின்பற்றுகிறார்கள். ஏனெனில் சிவாஜி நின்றால் ஒரு ஸ்டைல், நடந்தால் ஒரு ஸ்டைல், சிரித்தால் ஒரு ஸ்டைல் என ஒரு சக்கரவர்த்தியாகவே வாழ்ந்திருக்கிறார் சிவாஜி.
சிவாஜி படப்பிடிப்பிற்கு கிளம்பும் போது டீ, சூப், ஜூஸ் என தனித்தனி ஃபிளாஸ்க்குகளில் அடைத்து அவரது மனைவி ரெடி செய்து விடுவாராம். காலை போனதும் டீ குடிங்க என்று சொல்லும் போது சரினு சொல்லமாட்டாராம். அவருக்கு என ஒரு சவுண்ட் இருக்கிறது. தொண்டையை செருமி காட்டுவாராம். அப்படித்தான் பதில் சொல்லுவாராம். வீட்டைவிட்டு சிவாஜி காரில் ஏறி உட்கார்ந்த பிறகுதான் அவர் மனைவி கமலாவை ஒரு பார்வை பார்த்து ‘ஜாக்கிரதை’ என சொல்லிவிட்டு செல்வாராம் சிவாஜி.
இந்த வார்த்தையை எப்போதும் சொல்லிவிட்டுத்தான் செல்வாராம். சிவாஜிக்கு என அந்த காலம் வந்தது. யாரும் 200 வருடம் உயிரோடு இருக்க முடியாது. அவருக்கு நாள் ஆக ஆக உடல் நிலை சரியில்லாமல் போக கடைசியில் சிவாஜி இறந்து போனார். பிரபுவை வைத்து திரு நெல்வேலி படத்தை எடுத்தவர்தான் பாரதிகண்ணன். ஒரு சமயம் சிவாஜி வீட்டிற்கு பாரதிகண்ணன் போயிருக்கிறார்.
சிவாஜியின் மறைவால் அவருடைய மனைவி கமலா மிகவும் வாடிப் போய் இருந்தாராம். அப்போது பாரதிகண்ணனிடம் சிவாஜி சொன்ன ஜாக்கிரதை வார்த்தையை சொல்லிவிட்டு, எனக்கு அப்போ புரியல. ஜாக்கிரதை வார்த்தையின் அர்த்தம் இப்போதுதான் புரிகிறது. அவருக்கு பிறகு மகன்களிடம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். பேரப்புள்ளைங்க கிட்ட ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும், வெளியில் நடந்து போகும் போது ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும், முன்ன பின்ன தெரியாதவங்ககிட்ட ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னு மொத்த வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை எனக்கு புரிய வச்சுட்டு போயிட்டார் என சொல்லி அழுதாராம் கமலாம்பாள். சிவாஜி மறைந்த குறுகிய காலத்திலேயே அவருடைய மனைவியும் காலமானார்.