செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025
Written By Bala
Last Modified: செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025 (13:00 IST)

சிவாஜி தன் மனைவியிடம் அடிக்கடி சொல்லும் ஒரே வார்த்தை! வாழ்க்கையையே புரியவச்சிருக்காரே

சிவாஜி தன் மனைவியிடம் அடிக்கடி சொல்லும் ஒரே வார்த்தை! வாழ்க்கையையே புரியவச்சிருக்காரே
தமிழ் சினிமாவில் நடிகர்களுக்கு ஒரு அடித்தளம் போட்டவராக விளங்கியவர் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன். பராசக்தி படத்தின் மூலம் அறிமுகமான சிவாஜி ஆரம்பகாலங்களில் நாடகங்களில்தான் நடித்து வந்தார். ஆனால் அவர் நடித்த முதல் படத்திலேயே கருணாநிதி எழுதிய வசனத்தை தன்னுடைய கணீர் குரலில் பேசி ஒட்டுமொத்த சினிமாவின் பார்வையையும் தன் பக்கம் விழ வைத்தார்.
 
இன்று பல நடிகர்கள் சரியான நேரத்திற்கு படப்பிடிப்பிற்கு வருகிறார்கள் என்றால் அதற்கு ஆரம்ப விதை போட்டது சிவாஜிதான். காலை 7 மணிக்கு படப்பிடிப்பு என்றால் சரியாக 6.45 மணிக்கெல்லாம் மேக்கப்புடன் ரெடியாகி உட்கார்ந்துவிடுவார் சிவாஜி. இன்று அவரின் ஸ்டைலை ஃபாலோ செய்துதான் ரஜினி, விஜய் எல்லாம் பின்பற்றுகிறார்கள். ஏனெனில் சிவாஜி நின்றால் ஒரு ஸ்டைல், நடந்தால் ஒரு ஸ்டைல், சிரித்தால் ஒரு ஸ்டைல் என ஒரு சக்கரவர்த்தியாகவே வாழ்ந்திருக்கிறார் சிவாஜி.
 
சிவாஜி படப்பிடிப்பிற்கு கிளம்பும் போது டீ, சூப், ஜூஸ் என தனித்தனி ஃபிளாஸ்க்குகளில் அடைத்து அவரது மனைவி ரெடி செய்து விடுவாராம். காலை போனதும் டீ குடிங்க என்று சொல்லும் போது சரினு சொல்லமாட்டாராம். அவருக்கு என ஒரு சவுண்ட் இருக்கிறது. தொண்டையை செருமி காட்டுவாராம். அப்படித்தான் பதில் சொல்லுவாராம். வீட்டைவிட்டு சிவாஜி காரில் ஏறி உட்கார்ந்த பிறகுதான் அவர் மனைவி கமலாவை ஒரு பார்வை பார்த்து ‘ஜாக்கிரதை’ என சொல்லிவிட்டு செல்வாராம் சிவாஜி.
 
இந்த வார்த்தையை எப்போதும் சொல்லிவிட்டுத்தான் செல்வாராம். சிவாஜிக்கு என அந்த காலம் வந்தது. யாரும் 200 வருடம் உயிரோடு இருக்க முடியாது. அவருக்கு நாள் ஆக ஆக உடல் நிலை சரியில்லாமல் போக கடைசியில் சிவாஜி இறந்து போனார். பிரபுவை வைத்து திரு நெல்வேலி படத்தை எடுத்தவர்தான் பாரதிகண்ணன். ஒரு சமயம் சிவாஜி வீட்டிற்கு பாரதிகண்ணன் போயிருக்கிறார்.
 
சிவாஜியின் மறைவால் அவருடைய மனைவி கமலா மிகவும் வாடிப் போய் இருந்தாராம். அப்போது பாரதிகண்ணனிடம் சிவாஜி சொன்ன ஜாக்கிரதை வார்த்தையை சொல்லிவிட்டு, எனக்கு அப்போ புரியல. ஜாக்கிரதை வார்த்தையின் அர்த்தம் இப்போதுதான் புரிகிறது. அவருக்கு பிறகு மகன்களிடம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். பேரப்புள்ளைங்க கிட்ட ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும், வெளியில் நடந்து போகும் போது ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும், முன்ன பின்ன தெரியாதவங்ககிட்ட ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னு மொத்த வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை எனக்கு புரிய வச்சுட்டு போயிட்டார் என சொல்லி அழுதாராம் கமலாம்பாள். சிவாஜி மறைந்த குறுகிய காலத்திலேயே அவருடைய மனைவியும் காலமானார்.

விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா மந்தனா திருமணம் எப்போது? எங்கே? புதிய தகவல்கள்..!

விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா மந்தனா திருமணம் எப்போது? எங்கே? புதிய தகவல்கள்..!தென்னிந்திய திரையுலகின் நட்சத்திர ஜோடிகளான ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டா ஆகியோரது திருமணம் குறித்த தகவல்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் தீயாய் பரவி வருகின்றன. பல ஆண்டுகளாக இவர்களது காதல் குறித்து பல்வேறு கிசுகிசுக்கள் எழுந்து வந்த நிலையில், தற்போது திருமணத்திற்கான முன்னேற்பாடுகள் தொடங்கிவிட்டதாக தெரிகிறது.

அது பொம்ம துப்பாக்கி பாவா! SK குறித்த கேள்விக்கு மறைமுகமா பதில் சொன்ன விஜய்

அது பொம்ம துப்பாக்கி பாவா! SK குறித்த கேள்விக்கு மறைமுகமா பதில் சொன்ன விஜய்விஜய் இப்போது சினிமாவை விட்டு முழு அரசியல்வாதியாக களம் இறங்கி இருக்கிறார். வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலை வெறிகொண்டு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார்.

தென்னிந்திய சினிமாக்களை உதைத்து தள்ளிவிட்டது 'துரந்தர்' . ராம்கோபால் வர்மா கருத்து..!

தென்னிந்திய சினிமாக்களை உதைத்து தள்ளிவிட்டது 'துரந்தர்' . ராம்கோபால் வர்மா கருத்து..!பாலிவுட் இயக்குனர் ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில், ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள 'துரந்தர்' திரைப்படம் உலகளவில் ரூ. 1,100 கோடி வசூலை நோக்கி தீவிரமாக பயணித்து வருகிறது. இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய பிளாக்பஸ்டர் திரைப்படமாக உருவெடுத்துள்ள இப்படம் குறித்து பிரபல இயக்குனர் ராம் கோபால் வர்மா தனது கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார்.

அஜித்துக்கான மீண்டும் இசையமைப்பு பணியை தொடங்கிய ஜிவி பிரகாஷ்.. இன்று முதல் ஆரம்பம்..!

அஜித்துக்கான மீண்டும் இசையமைப்பு பணியை தொடங்கிய ஜிவி பிரகாஷ்.. இன்று முதல் ஆரம்பம்..!தமிழ் திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரமான நடிகர் அஜித்குமார், தனது மோட்டார் சைக்கிள் பயணங்கள் மீதான காதலை உலகிற்கு பறைசாற்றும் வகையில் ஒரு பிரம்மாண்ட ஆவணப்படத்தை உருவாக்கி வருகிறார். இந்த ஆவணப்படத்திற்கு இசையமைக்கும் பொறுப்பை ஏற்றுள்ள ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார், தற்போது அதன் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளார். சமீபத்தில் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் "Work Mode" என்ற வாசகத்துடன், அஜித்தின் ஆவணப்படத்திற்காக இசையமைக்கும் புகைப்படத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.

சீரியலில் தற்கொலை காட்சியில் நடித்து, வீட்டுக்கு வந்ததும் தற்கொலை செய்து கொண்ட நடிகை.. சின்னத்திரையுலகினர் சோகம்..!

சீரியலில் தற்கொலை காட்சியில் நடித்து, வீட்டுக்கு வந்ததும் தற்கொலை செய்து கொண்ட நடிகை.. சின்னத்திரையுலகினர் சோகம்..!கலைஞர் தொலைக்காட்சியின் ‘கௌரி’ தொடர் மூலம் பிரபலமான நடிகை நந்தினி, பெங்களூருவில் உள்ள தனது அறையில் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் சின்னத்திரை உலகில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

