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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Monday, 20 July 2026 (12:47 IST)

பாக்ஸ் ஆபீஸில் கலக்கும் தி ஒடிசி ! இந்தியாவில் மட்டும் இத்தனை கோடியா?

தி ஒடிசி
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (12:49 IST)
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ஹாலிவுட் திரையுலகின் பிரம்மாண்ட மேதை கிறிஸ்டோபர் நோலன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள படம் என்பதால், உலகெங்கிலும் உள்ள சினிமா ரசிகர்களிடையே  தி ஒடிசி திரைப்படத்திற்கு மாபெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவி வந்தது.
அந்த எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், கடந்த ஜூலை 17-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான இத்திரைப்படம், தற்போது உலகம் முழுவதிலும் உள்ள திரையரங்குகளில் வசூல் மழை பொழிந்து வருகிறது.
 
ஹாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகரான மேட் டாமன் இப்படத்தில் முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்து அசத்தியுள்ளார். கிரேக்க இதிகாச பின்னணியில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஃபேன்டஸி ஆக்ஷன் டிராமா, அட்வென்ச்சர் மற்றும் பிரம்மாண்ட காட்சி அமைப்புகளுடன் ரசிகர்களைத் தியேட்டர் இருக்கையின் நுனிக்கே கொண்டு செல்கிறது.
 
ரசிகர்களிடையே கிடைத்துள்ள  வரவேற்பு மற்றும் நேர்மறையான விமர்சனங்கள்  காரணமாக, இந்தியாவில் இத்திரைப்படத்தின் வசூல் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
 முதல் இரண்டு நாட்களை விட மூன்றாம் நாளான நேற்று மட்டும் (ஞாயிறு) ரூ. 28.49 கோடி வசூல் செய்துள்ளது.  இதன் மூலம், இந்தியாவில் மட்டும் கடந்த 3 நாட்களில் 'தி ஒடிசி' படம் ரூ. 73.19 கோடி வசூல் செய்துள்ளது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More

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