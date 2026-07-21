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The Odyssey: 4 நாட்களில் வசூல் சாதனை படைத்த கிறிஸ்டோபர் நோலனின் தி ஒடிசி
ஹாலிவுட் திரையுலகின் முன்னணி பிரம்மாண்ட இயக்குநர்களில் ஒருவரான கிறிஸ்டோபர் நோலன், தனது முந்தைய படமான ஓப்பன்ஹெய்மர் வரலாற்று வெற்றியடைந்ததைத் தொடர்ந்து, தற்போது உருவாக்கியுள்ள பிரம்மாண்ட படைப்பு தி ஒடிசி . ஹோமரின் புகழ்பெற்ற கிரேக்க காவியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஃபேண்டஸி ஆக்ஷன் திரைப்படம், உலகமெங்கும் கடந்த ஜூலை 17-ஆம் தேதி திரைக்கு வந்தது. திரைப்பட வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக 100 சதவீதம் முழுமையாக ஐமேக்ஸ் ஃபிலிம் கேமராக்களால் 91 நாட்களில் படமாக்கப்பட்ட படம் என்ற மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப சாதனையை இது படைத்துள்ளது.
இப்படத்தில் நாயகனாக மேட் டாமன் நாயகனாக நடித்துள்ளார். அவருடன் இணைந்து டாம் ஹாலண்ட், அன் ஹாதவே, ஜெண்டயா ஆகியோரும் நடித்துள்ளனர். ஆங்கிலம் தவிர்த்து தமிழ், ஹிந்தி மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளிலும் டப்பிங் செய்யப்பட்டு இந்தியாவில் மிகப்பெரிய அளவில் இப்படம் வெளியிடப்பட்டது.
விமர்சன ரீதியாக கலவையான கருத்துக்கள் வந்தாலும் பாக்ஸ் ஆபீஸில் படம் வசூலில் நன்றாகவே உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. கடந்த 4 நாட்களில் மட்டும் உலக அளவில் சுமார் 2,700 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளது. இந்தியாவில் மட்டும் இதன் மொத்த வசூல் 83.14 கோடி ரூபாயை எட்டியுள்ளது. இதில் நிகர வசூல் 69.65 கோடி ரூபாயாகும்.
இந்தியாவில் முதல் நாளிலேயே 17.40 கோடி ரூபாய் வசூலித்து, கிறிஸ்டோபர் நோலனின் முந்தைய படமான ஓப்பன்ஹெய்மர் சாதனையை இப்படம் முறியடித்துள்ளது.