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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Wednesday, 22 July 2026 (09:56 IST)

தி ஒடிசி பாக்ஸ் ஆபிஸ்: 5 நாட்கள் வசூல் நிலவரம்

தி ஒடிசி பாக்ஸ் ஆபிஸ்
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (09:58 IST)
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ஹாலிவுட் திரையுலகில்  பிரம்மாண்ட இயக்குனர் கிறிஸ்டோபர் நோலன் இயக்கத்தில் வெளியாகும் படங்களுக்கு உலகம் முழுவதும் இருக்கும் எதிர்பார்ப்பே தனி. டார்க் நைட், இன்செப்ஷன், இன்டர்ஸ்டெல்லார் மற்றும் ஆஸ்கர் விருதை அள்ளிய  ஓபன்ஹைமர்  படங்களின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்குப் பிறகு, நோலன் இயக்கியுள்ள  தி ஒடிசி  திரைப்படம் தற்போது திரையரங்குகளில் வெளியாகி வசூலை குவித்து வருகிறது.
 
ஹோமரின் புகழ்பெற்ற கிரேக்கப் பழங்கால காவியமான  ஒடிசியைத் தழுவி, சுமார் 250 மில்லியன் டாலர் பிரம்மாண்ட பொருட்செலவில் இந்தப் படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மேட் டாமன் முதன்மைப் பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். மேலும் ஆன் ஹாதவே, டாம் ஹாலண்ட், ஜெண்டயா, ராபர்ட் பேட்டின்சன், சார்லிஸ் தெரான் மற்றும் லூபிடா நியாங்கோ என ஹாலிவுட்டின் மிகப்பெரிய நட்சத்திரப் பட்டாளமே இதில்  நடித்துள்ளனர். 
 
கடந்த ஜூலை 17-ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியான இந்தப் படம், முதல் நாளிலிருந்தே பாக்ஸ் ஆபீஸில் புதிய உச்சங்களைத் தொட்டு வருகிறது. வெளியான முதல் 5 நாட்களில் உலக அளவில் ரூ.3,000 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளது.
 
இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை முதல் நாளிலேயே ரூ. 17.40 கோடி வசூல் செய்து, இந்திய வரலாற்றில் ஒரு நோலன் திரைப்படத்திற்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் என்ற சாதனையை படைத்தது. தற்போது 5 நாட்களில் இந்தியாவில் மட்டும் ரூ. 92.63 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்துள்ளது. 
 
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More

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