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Written By Webdunia
Last Modified: Sunday, 12 July 2026 (09:15 IST)

தென்னிந்திய கலைஞர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் இல்லை.. பத்ம பூஷண்' விருதை மறுத்தவர் எஸ். ஜானகி..

எஸ். ஜானகி
Written By: Webdunia
Updated: Sun, 12 Jul 2026 (09:08 IST)
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இந்திய இசை உலகின் ஈடுஇணையற்ற குரலான எஸ். ஜானகி அவர்கள், முதுமை மற்றும் உடல்நலப் பாதிப்பு காரணமாக மைசூரில் காலமானார். 
 
1938-ஆம் ஆண்டு ஆந்திர மாநிலம் குண்டூரில் பிறந்த இவர், 1957-இல் 'விதியின் விளையாட்டு' படத்தின் மூலம் பின்னணி பாடகியாக அறிமுகமானார். தனது 60 ஆண்டுகால கலை பயணத்தில், தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் உட்பட சுமார் 20 இந்திய மொழிகளிலும், ஜப்பான் மற்றும் ஜெர்மன் மொழிகளிலும் என 48,000-க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை பாடியுள்ளார்.
 
திரைப்படங்கள் மற்றும் இசை ஆல்பங்கள் மட்டுமன்றி, குழந்தை முதல் முதியவர் வரை பலதரப்பட்ட குரல்களில் பாடும் அபூர்வ திறமை கொண்டவர் இவர். ‘செந்தூரப் பூவே’, ‘ஏற்றுமானூர் அம்பலத்தில்’, ‘வென்னெல்லோ கோதாரி அந்தம்’ மற்றும் ‘இஞ்சி இடுப்பழகி’ ஆகிய பாடல்களுக்காக 4 தேசிய விருதுகளையும், 33 மாநில விருதுகளையும் பெற்றுள்ளார்.
 
தென்னிந்திய கலைஞர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் வழங்கப்படவில்லை என்று கூறி, 2013-இல் மத்திய அரசு அறிவித்த 'பத்ம பூஷண்' விருதை இவர் மறுத்தது இவரது கொள்கை உறுதியை வெளிப்படுத்தியது. இவரது உடல் மைசூர் மகாராஜா கல்லூரி மைதானத்தில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட உள்ளது. இவரது மறைவு இசைத்துறைக்கு ஈடுசெய்ய முடியாத இழப்பாகும்.
 
Edited by Siva

தென்னிந்திய கலைஞர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் இல்லை.. பத்ம பூஷண்' விருதை மறுத்தவர் எஸ். ஜானகி..

தென்னிந்திய கலைஞர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் இல்லை.. பத்ம பூஷண்' விருதை மறுத்தவர் எஸ். ஜானகி..இந்திய இசை உலகின் ஈடுஇணையற்ற குரலான எஸ். ஜானகி அவர்கள், முதுமை மற்றும் உடல்நலப் பாதிப்பு காரணமாக மைசூரில் காலமானார்.

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