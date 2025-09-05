வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025 (15:56 IST)

லெஜண்ட் சரவணன் நடிக்கும் இரண்டாவது படத்தின் ஷூட்டிங் நிறைவு!

சரவணா ஸ்டோர் உரிமையாளர் சரவணன் நடித்த தி லெஜன்ட் என்ற திரைப்படம் வெளியாகி கடுமையான ட்ரோல்களை சந்தித்தது. அதே போல எதிர்பார்த்த அளவு வசூலை பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதுமட்டுமில்லாமல் அவரின் தோற்றம் உருவ கேலிகளுக்கும் ஆளானது.

இதையடுத்து அவர் அடுத்து நடிக்கும் படத்தை இயக்குனர் துரை செந்தில்குமார் இயக்கி வருகிறார். இவர் இயக்கத்தில் சில மாதங்களுக்கு முன்ன்ர் ரிலீஸான கருடன் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றதால் இந்த படம் கவனம் பெறத் தொடங்கியுள்ளது.

சென்னை, தூத்துக்குடி மற்றும் ஜார்ஜியா என பல இடங்களில் ஷூட்டிங் நடந்த நிலையில் இப்போது மொத்த ஷூட்டிங்கும் நிறைவடைந்துள்ளது. சமீபத்தில் இந்த படம் பற்றி பேசியுள்ள சரவணன் “தீபாவளிக்கு இந்த படம் ரிலீஸாகும்” என அறிவித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஏ.ஆர். முருகதாஸின் கம்பேக்: சிவகார்த்திகேயனின் 'மதராசி' - ட்விட்டர் விமர்சனம்!

ஏ.ஆர். முருகதாஸின் கம்பேக்: சிவகார்த்திகேயனின் 'மதராசி' - ட்விட்டர் விமர்சனம்!ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், ருக்மணி வசந்த், பிஜு மேனன், வித்யுத் ஜம்வால் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள 'மதராசி' திரைப்படம் இன்று வெளியாகியுள்ளது. இந்த படம் குறித்து வெளியாகியுள்ள ட்விட்டர் விமர்சனங்களை பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.

‘லப்பர் பந்து’ படத்துக்குப் பிறகு 100 கதைகளை வேண்டாம் என்றேன் – தினேஷ் சொல்லும் காரணம்!

‘லப்பர் பந்து’ படத்துக்குப் பிறகு 100 கதைகளை வேண்டாம் என்றேன் – தினேஷ் சொல்லும் காரணம்!அட்டக்கத்தி படம் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமானவர் நடிகர் தினேஷ். அதன் பின் குக்கூ, விசாரணை, கபாலி மற்றும் பல்லு படாம பாத்துக்க உள்ளிட்ட சில திரைப்படங்களில் நடித்தார். ஆனாலும் அட்டகத்தி மற்றும் விசாரணை அளவுக்கு எந்த படமும் வெற்றிபெறவில்லை.

விஷால் கல்யாணத்துக்கு என்னைக் கூப்பிட வேணாம்… ஆனா நான்?- மிஷ்கின் எமோஷனல் பேச்சு!

விஷால் கல்யாணத்துக்கு என்னைக் கூப்பிட வேணாம்… ஆனா நான்?- மிஷ்கின் எமோஷனல் பேச்சு!சமீபகாலமாக நடிகர் விஷாலின் திரைவாழ்க்கையை அதிகளவில் பின்னடைவை சந்தித்து வருகிறது. அவர் நடிப்பில் சமீபத்தில் ‘மார்க் ஆண்டனி’ மற்றும் மத கஜ ராஜா ஆகிய படங்கள் மட்டுமே வெற்றி பெற்றன. அதே போல அவர் உடல்நிலைக் குறித்தும் பொதுவெளியில் பல சர்ச்சைகள் எழுந்தன. இந்நிலையில் விஷாலின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்புமுனையாக அவர் நடிகை சாய் தன்ஷிகாவைத் திருமணம் செய்யவுள்ளர்.

சூப்பர் ஹீரோ படமா பிரபாஸ் & சந்திப் ரெட்டி இணையும் ‘ஸ்பிரிட்’?

சூப்பர் ஹீரோ படமா பிரபாஸ் & சந்திப் ரெட்டி இணையும் ‘ஸ்பிரிட்’?அர்ஜுன் ரெட்டி படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குனர் சந்தீப் ரெட்டி வாங்கா, ரன்பீர் கபூரைக் கதாநாயகனாக வைத்து இயக்கிய அனிமல் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. அனிமல் படம் ஆணாதிக்கக் கருத்துகள் விதந்தோதுவதாக விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. ஆனாலும் இந்த படம் 900 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூலித்தது.

குட் பேட் அக்லி சாதனையை முறியடிக்க முடியாத கூலி… எந்த ஏரியாவில் தெரியுமா?

குட் பேட் அக்லி சாதனையை முறியடிக்க முடியாத கூலி… எந்த ஏரியாவில் தெரியுமா?தமிழ் சினிமாவின் வசூல் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் சமீபத்தைய சென்சேஷன் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இணைந்து உருவாக்கிய ‘கூலி’ படம் ஆகஸ்ட் 11 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் ரிலீஸாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது. இந்த படத்தில் சத்யராஜ், நாகார்ஜுனா, சௌபின் சாஹிர், அமீர்கான், உபேந்திரா மற்றும் ஸ்ருதிஹாசன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைக்க, கிரிஷ் கங்காதரன் ஒளிப்பதிவு செய்ய சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com