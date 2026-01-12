திங்கள், 12 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By bala
Last Modified: திங்கள், 12 ஜனவரி 2026 (16:28 IST)

விஜய் பயன்படுத்தும் தனி விமானத்தின் வாடகை என்ன தெரியுமா? ஆச்சரியப்படுத்தும் தகவல்

விஜய் பயன்படுத்தும் தனி விமானத்தின் வாடகை என்ன தெரியுமா? ஆச்சரியப்படுத்தும் தகவல்
தமிழ் சினிமாவில் ஒரு உச்ச நடிகராக வலம் வருபவர் நடிகர் விஜய். தற்போது அரசியலிலும் தன்னுடைய ஆளுமையை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். தனியாக ஒரு கட்சியை ஆரம்பித்து தனக்கென ஒரு பெரிய படையை திரட்டி இன்று ஒரு மாபெரும் கட்சியாக அதை உருவாக்கியிருக்கிறார். தமிழ்நாட்டில் இரண்டே கட்சிகள் தான் பல வருடங்களாக ஆட்சி செய்து வந்தனர். அவர்களுக்கு இணையாக இப்போது களத்தில் இறங்கி இருக்கிறார் விஜய். இவருக்கு கூடிய கூட்டம் மற்ற கட்சிகளை வியப்பாக பார்க்கிறது. அந்த அளவுக்கு இளைய தலைமுறைகள் விஜயை பாலோ செய்து வருகின்றனர்.
 
இன்றைய தலைமுறைகள் மட்டுமல்ல குழந்தைகளும் விஜயை அதிகளவு விரும்புகின்றனர். இது மற்ற கட்சிகளுக்கு ஒரு சவாலாகவே பார்க்கப்படும். வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கும் விஜய் அப்போது அரசியல் பயணமாக பல ஊர்களுக்கு சென்று மாநாட்டை நடத்தி தனது தொண்டர்களையும் ரசிகர்களையும் உற்சாகப்படுத்தி வருகிறார். சென்னையில் இருந்து எப்பொழுதுமே தனி விமானம் மூலம் செல்வதை வழக்கமாகக் கொண்டு வருகிறார் விஜய். இப்போது கூட கரூர் சம்பவத்திற்காக அவரிடம் டெல்லியில் சிபிஐ விசாரணை நடத்தியது.
 
அதற்கும் தன்னுடைய தனி விமானம் மூலம்தான் சென்னையில் இருந்து கிளம்பி டெல்லிக்கு பயணித்தார். இந்த நிலையில் அந்த தனி விமானம் பற்றிய சில தகவல்கள் கிடைத்துள்ளது. இந்த விமானம் வாடகைக்கு ஒரு நிறுவனத்தால் இயக்கக்கூடிய விமானம். சென்னையை தலைமையகமாக கொண்டு இயங்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான விமானம். இந்த நிறுவனம் பல்வேறு ரகங்களில் விமானத்தை வாடகைக்கு விடுவதாக தெரிகிறது. இன்று விஜய் பயன்படுத்திய அந்த விமானம் எம்பரர் லேகசி 600 வகை விமானம் .
 
இந்த விமானத்தை அல்ட்ரா ஜெட் என்ற ஒரு பிரிவில் அந்த விமானத்தை இயக்குகிறார்கள். இந்த ரகத்தில் சுமார் நான்கு விமானங்களை அவர்கள் இயக்கி வருகிறார்கள். இந்த விமானத்தில் சுமார் 13 பேர் வரை பயணம் செய்யலாம். ஒரு இடத்திலிருந்து அந்த விமானம் புறப்பட்டால் சுமார் 5500 கிலோ மீட்டர் வரை அது எங்கும் நிற்காமல் செயல்படக் கூடியதாக அந்த விமானம் வடிவமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இது ஒரு அதி சொகுசு விமானம் என்று நாம் எடுத்துக் கொள்ளலாம். அந்த விமானத்திற்குள் சிறிய அளவு சமைத்துக் கொள்ளும் வகையில் வசதிகளும் இருப்பதாக தெரிகிறது.
 
இந்த விமானம் தொடர்பான வல்லுனர்களிடம் விமானத்தின் வாடகை பற்றி விசாரித்த பொழுது அதன் கட்டமைப்பை பொறுத்து வாடகை மாறும் என்று கூறியதாக சொல்லப்படுகிறது. குறிப்பாக இந்த நிறுவனம் மூலம் இந்த நான்கு விமானங்களுக்கான வாடகை ஒரு மணி நேரத்திற்கு சுமார் இரண்டரை லட்சத்தில் இருந்து 10 லட்சம் வரை வசூலிக்கப்படுவதாக தகவல் தெரிய வந்துள்ளது. இதில் ஒரு நபர் இந்த விமானத்தை மட்டும் தான் நான் பயன்படுத்துவேன் என்று கூறினால் ஒரு வேளை அந்த நபர் சென்னையில் இருக்கும் போது அந்த விமானம் ஹைதராபாத்தில் இருந்தால் ஹைதராபாத்தில் இருந்து அந்த விமானத்தை சென்னைக்கு கொண்டுவர ஆகும் அந்த பயணச் செலவும் அந்த தனி நபரின் வாடகையிலேயே பிடித்து விடுவார்களாம்.
 
இப்போது விஜய் சென்னையில் இருந்து டெல்லிக்கு புறப்படுகிறார். மீண்டும் டெல்லியில் இருந்து சென்னை வருகிறார் என்றால் தோராயமாக இதற்கான செலவு இருபது லட்சம் ரூபாய் வரை வசூலிக்கப்படும் என அந்த துறை வல்லுனர்கள் தெரிவித்துள்ளதாக தற்போது தகவல் வெளியாகி உள்ளன.

லலித் மகனுக்கும் மறைமுகமா உதவிய விஜய்! ‘ஜனநாயகன்’ வராதது இவ்ளோ நல்லதா போச்சா?

லலித் மகனுக்கும் மறைமுகமா உதவிய விஜய்! ‘ஜனநாயகன்’ வராதது இவ்ளோ நல்லதா போச்சா?ஒரு பக்கம் பராசக்தி திரைப்படம் ஓடினாலும் இன்னொரு பக்கம் சிறை திரைப்படமும் மக்களை வெகுவாக கவர்ந்து வருகிறது.

இவ்ளோ பசங்கள வச்சுக்கிட்டு அமைதியா இருக்கீயேபா! விஜய் மீது ஆத்திரமடையும் ஜேம்ஸ் வசந்த்

இவ்ளோ பசங்கள வச்சுக்கிட்டு அமைதியா இருக்கீயேபா! விஜய் மீது ஆத்திரமடையும் ஜேம்ஸ் வசந்த்அவனுக்கு என்ன தெரியும்? ஏனெனில் இவர் பல மேடைகளில் பேசும் பொழுது திமுகவையே சாடி வார்த்தைகளை விட்டு வருகிறார். அதைத்தானே அவருடைய ரசிகர்களும் ஃபாலோ பண்ணுவார்கள்.

திமுக பக்கம் போன வடிவேலு நிலைமைதான் சிவகார்த்திகேயனுக்கும்!.. என்னப்பா சொல்றீங்க!...

திமுக பக்கம் போன வடிவேலு நிலைமைதான் சிவகார்த்திகேயனுக்கும்!.. என்னப்பா சொல்றீங்க!...தமிழ் சினிமாவில் காமெடி நடிகராக உச்சத்தில் இருந்த வடிவேலு விஜயகாந்தின் மீது தனக்குள்ள தனிப்பட்ட பகையை தீர்த்துக் கொள்வதற்காக திமுகவுடன் இணைந்து தேமுதிகவுக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்தார்.

உச்சநீதிமன்றம் சென்ற ஜன நாயகன்' படக்குழு.. ஏழு மூத்த வழக்கறிஞர்கள் நியமனம்..!

உச்சநீதிமன்றம் சென்ற ஜன நாயகன்' படக்குழு.. ஏழு மூத்த வழக்கறிஞர்கள் நியமனம்..!தளபதி விஜய் நடித்துள்ள 'ஜன நாயகன்' திரைப்படத்தின் தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்குவதற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை விதித்திருந்தது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான கே.வி.என் புரொடக்ஷன்ஸ் தற்போது உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது. இது தொடர்பான சிறப்பு விடுப்பு மனுவை தாக்கல் செய்துள்ள படக்குழு, இந்த வழக்கை அவசர வழக்காக விசாரிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com