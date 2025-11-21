வெள்ளி, 21 நவம்பர் 2025
Written By Siva
Last Modified: வெள்ளி, 21 நவம்பர் 2025 (08:38 IST)

சமந்தா இல்லாத 'தி ஃபேமிலி மேன் 3' எப்படி இருக்கிறது? விமர்சனம் இதோ..!

ராஜ் & டி.கே. கூட்டணியின் 'தி ஃபேமிலி மேன்' தொடரின் மூன்றாவது சீசன், அரசியல், குடும்ப போராட்டம் மற்றும் நகைச்சுவை ஆகியவற்றை மீண்டும் திறம்பட கலந்து வழங்குகிறது. மனோஜ் பாஜ்பாய்  தொடரின் முக்கிய கேரக்டரை ஏற்றுள்ளார். 
 
3வது சீசன் நாகாலாந்தில் தொடங்கி, வடகிழக்கு மாநிலங்களின் சமூக-அரசியல் சிக்கல்களை ஆழமாக ஆராய்கிறது. கலகம் மற்றும் எல்லை தாண்டிய ரகசிய நடவடிக்கைகள் மூலம் எழும் புதிய தேசிய பாதுகாப்புக் கவலைகளை தொடர் கையாளுகிறது.
 
ஸ்ரீகாந்தின் உளவு வாழ்க்கை இப்போது குடும்பத்திற்கு தெரிந்தாலும், மனைவி சுசித்ராவுடனான உறவு இன்னும் சிக்கலாகவே உள்ளது. அவரது தனித்தன்மை வாய்ந்த நகைச்சுவை குடும்பகாட்சிகளில் பிரகாசிக்கிறது.
 
ஸ்ரீகாந்த் இப்போது என்.ஐ.ஏ.வால் தேடப்படுகிறார். அவருக்கு எதிராக ஜெய்தீப் அஹ்லாவத் இரக்கமற்ற எதிரியாக களமிறக்கப்பட்டுள்ளார்.  ஷாரிப் ஹாஷ்மியின் ஜே.கே. தனது நகைச்சுவையால் தொடருக்கு விறுவிறுப்பை வழங்குகிறார். இரண்டாவது சீசனில் இருந்த சமந்தா, இந்த சீசனில் இல்லாதது ஒரு குறையே.. 
 
மொத்தம் ஏழு எபிசோடுகளை கொண்ட இந்த சீசன், சில இடங்களில் சற்றே மெதுவாக சென்றாலும், பல கேள்விகளை எழுப்பி நான்காவது சீசனுக்கான எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்துகிறது. மனோஜ் பாஜ்பாயின் இயல்பான நடிப்புடன், இந்த சீசன் அதன் மைய உணர்வை இழக்காமல் பரபரப்பாக நகர்கிறது.
 
Edited by Siva
 

கருப்புப் படத்துக்கு முன்பே ரிலீஸாகிறதா சூர்யா 46?ஆர் ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவாகும் கருப்பு படத்தில் சூர்யா நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை டிரீம் வாரியர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்கிறார். படத்தில் கதாநாயகியாக த்ரிஷா நடிக்க மற்ற முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நட்டி நட்ராஜ், ஸ்வாஸிகா மற்றும் ஆர் ஜே பாலாஜி உள்ளிட்டவர்கள் நடிக்கின்றனர்.

வெள்ளிக் கிழமை காலேஜ் போங்க… லீவ் நாள்ல வந்து படம் பாருங்க- நடிகர் கவின் பேச்சு!கவின் மற்றும் ஆண்ட்ரியா ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ள 'மாஸ்க்' படத்தை விகர்ணன் அசோக் என்ற அறிமுக இயக்குனர் இயக்கியுள்ளார். ஆண்ட்ரியாவும் அவரின் மேலாளர் எஸ் பி சொக்கலிங்கமும் இணைந்து இந்த படத்தைத் தயாரிக்கிறார்கள். வெற்றிமாறன் இந்த படத்தின் படைப்பு ஆலோசகராகவும் வழங்குபவராகவும் செயல்படுகிறார். ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். இந்த படம் நவம்பர் 21 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளது.

எனக்கும் அந்த ஆசை துளிர்விட்டுள்ளது… மருதநாயகம் குறித்துக் கமல் பாசிட்டிவ் அப்டேட்!கமல்ஹாசனின் கனவுப்படைப்பான மருதநாயகம் படம் 1995 ஆம் ஆண்டு தொடங்க பட்டு பட்ஜெட் காரணமாக பாதியிலேயே நிறுத்தப் பட்டது. மருதநாயகம் கமலின் கனவுப் படங்களில் ஒன்று. இந்த படத்துக்காக இங்கிலாந்து மகாராணியை எல்லாம் வரவைத்து படபூஜை நிகழ்த்தினார் கமல். 30 நிமிடங்கள் வரை ஓடும் காட்சிகளையும் எடுத்து முடித்து ஒரு பாடலையும் ரிலீஸ் செய்தார். ஆனால் அதன் பின் பொருளாதார காரணங்களால் இந்த படம் நிறுத்தப்பட்டது.

எல்லை மீறிய 'கோட்' பட இயக்குனர்.. திவ்யபாரதி பகீர் குற்றச்சாட்டு..தமிழில் பேச்சுலர் திரைப்படத்தின் மூலம் ஹீரோயின் ஆக அறிமுகமானவர் திவ்ய பாரதி.

லெஜெண்ட் சரவணாவை இயக்கும் ரத்னகுமார்! வைரலாகும் புகைப்படம்லோகேஷின் உதவியாளர் ரத்னகுமார். தற்போது லெஜெண்ட் சரவணாவை வைத்து ஒரு படத்தை இயக்கப் போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

