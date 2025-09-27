சனி, 27 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Prasanth K
Last Modified: சனி, 27 செப்டம்பர் 2025 (10:45 IST)

ஆஸ்திரேலிய பாராளுமன்றத்தில் தேனிசை தென்றல் தேவா! - வைரலாகும் புகைப்படம்!

Deva

பிரபல தமிழ் இசையமைப்பாளரான தேவாவிற்கு ஆஸ்திரேலியாவில் பாராளுமன்றத்தில் மரியாதை அளிக்கப்பட்டது வைரலாகியுள்ளது.

 

90ஸ் கிட்ஸ் மத்தியில் இளையராஜா, ஏ ஆர் ரஹ்மான் அளவுக்கு பிரபலமானவர் தேனிசை தென்றல் தேவா. கானா பாடல்களால் பலரையும் கவர்ந்த தேவா, அந்த எல்லையை தாண்டி காதல் பாடல்கள், வெஸ்டர்ன் என அனைத்திலும் தனி முத்திரை பதித்தவர். இன்றளவும் அவரது பாடல்கள் இளைஞர்களிடையே பிரபலமாக உள்ளது.

 

இந்நிலையில் ஆஸ்திரேலிய கலை மற்றும் பண்பாட்டு மேம்பாட்டு மையம் தேவாவை ஆஸ்திரேலியா அழைத்து அந்நாட்டு பாராளுமன்றத்தின் அவைத்தலைவர் இருக்கையில் செங்கோலுடன் அமர செய்து பெருமைப்படுத்தியுள்ளனர்.

 

இதுகுறித்து நெகிழ்ந்து பேசிய தேவா “இந்த தருணம் எனக்கு மட்டுமல்ல. உலகம் முழுவதும் உள்ள இசை மற்றும் கலாச்சாரத்தை பரப்பி வரும் ஒவ்வொரு தெற்காசிய இசைக்கலைஞருக்கும் சொந்தமானது. இந்த அங்கீகாரத்தை எனது 36 ஆண்டுகால இசைப் பயணத்தில் அன்பும், ஆதரவு அளித்த ரசிகர்களுக்கு சமர்பிக்கிறேன். அவர்கள்தான் என் பலம்” என கூறியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

சூர்யா மகள் தியா இயக்கிய ஆவணப்படம்… ஆஸ்கருக்கு அனுப்ப முயற்சி!

சூர்யா மகள் தியா இயக்கிய ஆவணப்படம்… ஆஸ்கருக்கு அனுப்ப முயற்சி!தமிழில் பிரபல நடிகர்களாக இருந்த சூர்யாவும் ஜோதிகாவும் காதலித்துத் திருமணம் செய்துகொண்டனர். இதனால் சில ஆண்டுகள் சினிமாவில் நடிக்காமல் விலகி இருந்த ஜோதிகா இல்லற வாழ்வில் ஈடுபட்டார். சூர்யா ஜோதிகா தம்பதிகளுக்கு தேவ் என்ற மகனும் தியா என்ற மகளும் உள்ளனர். அவர்கள் இருவரும் மும்பையில் படித்து வருகின்றனர்.

சிம்பு- வெற்றிமாறன் படத்தின் ப்ரோமோ வீடியோ ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த தாணு!

சிம்பு- வெற்றிமாறன் படத்தின் ப்ரோமோ வீடியோ ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த தாணு!வெற்றிமாறன் –சூர்யா கூட்டணியில் உருவாக இருந்த ‘வாடிவாசல்’ திரைப்படம் தற்காலிகமாகக் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள நிலையில் இதனால் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடிப்பில் ஒரு படம் உடனடியாக உருவாக உள்ளதாக தகவல் வெளியானது. இந்த படம் ஒரு கேங்ஸ்டர் கதையாக உருவாக உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மேலும் இந்த படத்துக்கும் ‘வடசென்னை ‘ படத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மலையாள சினிமாவில் யாரும் படைக்காத சாதனையை முதல் படத்திலேயெ நிகழ்த்திய சாய் அப்யங்கர்!

மலையாள சினிமாவில் யாரும் படைக்காத சாதனையை முதல் படத்திலேயெ நிகழ்த்திய சாய் அப்யங்கர்!கடந்த சில ஆண்டுகளில் இளைஞர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய அளவில் கவனம் பெற்று வருகின்றனர் சுயாதீன இசைக்கலைஞர்கள். அதில் முன்னணியில் உள்ளார் சாய் அப்யங்கர். இவர் இசையமைத்து பாடி வெளியிட்ட ‘கட்சி சேர’, ‘ஆச கூட’ மற்றும் ‘சித்திரி புத்திரி’ ஆகிய பாடல்கள் மிகப்பெரிய கவனத்தைப் பெற்றன. இவர் பாடகர்கள் திப்பு மற்றும் ஹரிணி ஆகியோரின் மகன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கமர்ஷியல் படத்தில் இப்படி ஒரு கவிதை… குஷி ரி ரிலீஸை ஒட்டி வைரமுத்து சிலாகிப்பு!

கமர்ஷியல் படத்தில் இப்படி ஒரு கவிதை… குஷி ரி ரிலீஸை ஒட்டி வைரமுத்து சிலாகிப்பு!விஜய், ஜோதிகா, விவேக், விஜயகுமார் ஆகியோர் நடிப்பில் எஸ் ஜே சூர்யா இயக்கத்தில் ஸ்ரீ சூர்யா மூவிஸ் தயாரித்த ‘குஷி’ திரைப்படம். விஜய்க்கு சூப்பர்ஹிட் படமாக அமைந்த இந்த படம் 25 ஆண்டுகள் கழித்து நேற்று முன்தினம் ரி ரிலீஸானது. சமீபகாலமாக விஜய்யின் ரி ரிலீஸ் படங்கள் நல்ல வெற்றியைப் பெற்று வருகின்றன. அந்த வரிசையில் குஷியும் இணையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சுதாரித்து கொண்ட ஓடிடி நிறுவனங்கள்.. இனிமேல் பெரிய பட்ஜெட் தயாரிப்பாளர்களுக்கு சிக்கல்?

சுதாரித்து கொண்ட ஓடிடி நிறுவனங்கள்.. இனிமேல் பெரிய பட்ஜெட் தயாரிப்பாளர்களுக்கு சிக்கல்?இயக்குநர் பா. ரஞ்சித் இயக்கி வரும் "வேட்டம்" படத்தின் படப்பிடிப்பு இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த படத்தில் நடிகர் தினேஷ் கதாநாயகனாகவும், ஆர்யா வில்லனாகவும் நடிக்கின்றனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com