திங்கள், 3 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: திங்கள், 3 நவம்பர் 2025 (15:07 IST)

சூர்யா & ஆர் ஜே பாலாஜியின் கருப்பு ரிலீஸில் தொடரும் சிக்கல்…!

சூர்யா & ஆர் ஜே பாலாஜியின் கருப்பு ரிலீஸில் தொடரும் சிக்கல்…!
ஆர் ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவாகும் கருப்பு படத்தில் சூர்யா நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படத்தை டிரீம் வாரியர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்கிறார். படத்தில் கதாநாயகியாக த்ரிஷா நடிக்க மற்ற முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நட்டி நட்ராஜ், ஸ்வாஸிகா மற்றும் ஆர் ஜே பாலாஜி உள்ளிட்டவர்கள் நடிக்கின்றனர்.

இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் பெரும்பாலும் நிறைவடைந்துவிட்டது. ஆனாலும் ரிலீஸ் குறித்த எந்த அப்டேட்டும் இல்லாமல் இருந்தது. இதனால் சூர்யா ரசிகர்கள் படக்குழு மேல் அதிருப்தியில் அவ்வபோது பதிவுகளை வெளியிட்டு வந்தனர். இதனால் ரசிகர்களை சாந்தப்படுத்தும் விதமாக சமீபத்தில் இந்த படத்தின் முதல் தனிப்பாடலான ‘God mode’ பாடல் வெளியானது. இன்னும் ஓடிடி மற்றும் சேட்டிலைட் வியாபாரம் முடியாததால் ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்படாமல் உள்ளது.

அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 23 ஆம் தேதி இந்த படம் ரிலீஸாக வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. அப்படி சொல்லிதான் தயாரிப்பு நிறுவனம் விநியோகஸ்தர்களிடம் வியாபாரம் பேசுவதாக தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால் பொங்கல் பண்டிகைக்கு ரிலீஸாகும் ‘ஜனநாயகன்’ மற்றும் ‘பராசக்தி’ ஆகிய இரு திரைப்படங்களுமே மூன்று வாரங்களுக்கு திரையரங்குகளோடு ஒப்பந்தம் போட்டுள்ளதால் கருப்பு அந்த தேதியில் ரிலீஸாக வாய்ப்பில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது.

இனிமே என் எதிரி நீங்கதான்! புதுசா வந்த 4 பேரை டார்கெட் செய்த பாரு! தாக்குப்பிடிப்பார்களா ஹவுஸ்மேட்ஸ்!

இனிமே என் எதிரி நீங்கதான்! புதுசா வந்த 4 பேரை டார்கெட் செய்த பாரு! தாக்குப்பிடிப்பார்களா ஹவுஸ்மேட்ஸ்!விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக்பாஸ் சீசன் 9 ஒரு மாதம் முடிந்துள்ள நிலையிலும் எந்த சுவாரஸ்யமும் இல்லாமல் சென்றுக் கொண்டிருக்கிறது. முக்கியமாக ஹவுஸ்மேட்ஸ் டாஸ்க் விளையாடுவதற்காக சண்டை போட்டுக் கொள்வதை விட சொந்த சண்டையே அதிகமாக இருக்கிறது.

ஓடிடி ரிலீஸூக்குப் பின் அதிகம் ட்ரால் ஆகும் தனுஷின் ‘இட்லி கடை’!

ஓடிடி ரிலீஸூக்குப் பின் அதிகம் ட்ரால் ஆகும் தனுஷின் ‘இட்லி கடை’!தனுஷ் இயக்கம் மற்றும் நடிப்பில் உருவான ‘இட்லி கடை’ கடந்த ஒன்றாம் தேதி ஆயுதபூஜை அன்று ரிலீஸானது. தனுஷுடன் நித்யா மேனன், ஷாலினி பாண்டே, சத்யராஜ், அருண் விஜய் மற்றும் பார்த்திபன் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நடிகர்கள் நடிக்க படத்தை டான் பிக்சர் தயாரிக்க, ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். ஒளிப்பதிவாளராக கிரண் கௌஷிக் பணியாற்றினார்.

நாகார்ஜுனாவின் நூறாவது படத்தில் இணைந்த மற்றொரு ஹீரோயின்!

நாகார்ஜுனாவின் நூறாவது படத்தில் இணைந்த மற்றொரு ஹீரோயின்!தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவர் நாகார்ஜுனா. கிட்டத்தட்ட 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பல சூப்பர் ஹிட் படங்களில் நடித்து தன்னுடைய 64 ஆவது வயதில் இப்போதும் ஹீரோவாகக் கலக்கி வருகிறார். சமீபத்தில் கூலி படத்தில் வில்லன் வேடத்தில் நடித்து கேலிகளுக்கு உள்ளானார்.

தமிழ்ப் படங்களில் நானா நடிக்க மாட்டேன் என்று சொன்னேன்?... இலியானா எதிர் கேள்வி!

தமிழ்ப் படங்களில் நானா நடிக்க மாட்டேன் என்று சொன்னேன்?... இலியானா எதிர் கேள்வி!2006 ஆம் ஆண்டு வெளியான கேடி என்ற தமிழ் படத்தில் நடிகையாக அறிமுகமானவர் இலியானா. ஆனால் அவரை முன்னணி நடிகை ஆக்கியது தெலுங்கு சினிமாதான். கேடி படத்துக்குப் பிறகு ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து விஜய் நடித்த நண்பன் என்ற படத்தில் நடித்தார். அதன் பிறகு அவர் வேறு எந்த தமிழ்ப் படத்திலுமே நடிக்கவில்லை.

ரஜினியுடன் மோதும் எஸ் ஜே சூர்யா… கோவாவில் முழுவீச்சில் ஜெயிலர் 2 ஷூட்டிங்!

ரஜினியுடன் மோதும் எஸ் ஜே சூர்யா… கோவாவில் முழுவீச்சில் ஜெயிலர் 2 ஷூட்டிங்!தன்னுடைய 74 ஆவது வயதிலும் அடுத்த தலைமுறை நடிகர்களுக்கு இணையாக பிஸியாக நடித்து வருகிறார் ரஜினிகாந்த். கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு அவர் நடிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவான ‘ஜெயிலர்’ திரைப்படம் 600 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்து பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டானது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com