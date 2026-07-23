  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. Thalapathy Vijay's Jananayagam Movie Release Creates Massive Celebration Across Tamil Nadu and Kerala
Written By Webdunia
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (08:27 IST)

கேரளாவில் ஜனநாயகன் ரிலீஸ்.. பட்டாசு வெடித்து ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்.. தமிழ்நாட்டில் 9 மணிக்கு முதல் காட்சி...

தமிழக வெற்றிக் கழகம்
Written By: Webdunia
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (08:29 IST)
google-news
முதலமைச்சர் விஜய் நடிப்பில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் இன்று பிரம்மாண்டமாக வெளியாகியுள்ளது. கேரளாவில் இன்று காலை 6 மணிக்கே முதல் காட்சி திரையிடப்பட்ட நிலையில், அங்கேயும் ரசிகர்கள் அதிகாலை 4 மணி முதலே திரையரங்குகளில் குவிந்து திருவிழா போல கொண்டாடி வருகின்றனர். 
 
தமிழகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான திரையரங்குகளில் காலை 9 மணிக்கு முதல் காட்சி தொடங்கும் நிலையில், காலை முதலே தியேட்டர்களை நோக்கி ரசிகர்கள் படையெடுத்துள்ளனர்.
 
தங்களது அன்பின் வெளிப்பாடாக திரையரங்குகளுக்கு வெளியே பட்டாசுகள் வெடித்தும், பிரம்மாண்ட கட் அவுட்டுகள் வைத்தும், மேளதாளங்கள் முழங்க நடனமாடியும் ரசிகர்கள் தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். 
 
தமிழகத்தை போலவே அண்டை மாநிலமான கேரளாவிலும் விஜய்க்கு இருக்கும் அசைக்க முடியாத ரசிகர் பட்டாளம் இந்த திரைப்படத்தின் மூலமாக மீண்டும் நிரூபணமாகியுள்ளது. சமூக வலைதளங்களிலும் 'ஜனநாயகன்' படத்தின் ரிலீஸ் திருவிழா போல் டிரெண்டாகி வருகிறது. திரையரங்குகளில் ரசிகர்களின் இந்த எழுச்சியும் ஆரவாரமும் ஒட்டுமொத்தப் பகுதிகளையும் விழாக்கோலமாக மாற்றியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
அடுத்த கட்டுரையில்
செயற்கை முறையில் கருத்தரிக்க 1000 ஊசிகள் போட்டு கொண்ட பிரபல நடிகை.. அதிர்ச்சி தகவல்...

ஜனநாயகன் டைட்டில் கார்டில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய்.. ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்...

ஜனநாயகன் டைட்டில் கார்டில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய்.. ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்...தளபதி விஜய்யின் நடிப்பில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகியுள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படத்தைக் காணத் திரையரங்குகளில் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியாக குவிந்துள்ளனர். விஜய் இப்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுவிட்ட போதிலும், அவரை இனிமேல் வெள்ளித்திரையில் பார்க்க முடியாது என்ற ஏக்கமும் சோகமும் ரசிகர்களிடம் பெருமளவில் உள்ளது.

கேரளாவில் ஜனநாயகன் ரிலீஸ்.. பட்டாசு வெடித்து ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்.. தமிழ்நாட்டில் 9 மணிக்கு முதல் காட்சி...

கேரளாவில் ஜனநாயகன் ரிலீஸ்.. பட்டாசு வெடித்து ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்.. தமிழ்நாட்டில் 9 மணிக்கு முதல் காட்சி...முதலமைச்சர் விஜய் நடிப்பில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் இன்று பிரம்மாண்டமாக வெளியாகியுள்ளது. கேரளாவில் இன்று காலை 6 மணிக்கே முதல் காட்சி திரையிடப்பட்ட நிலையில், அங்கேயும் ரசிகர்கள் அதிகாலை 4 மணி முதலே திரையரங்குகளில் குவிந்து திருவிழா போல கொண்டாடி வருகின்றனர்.

செயற்கை முறையில் கருத்தரிக்க 1000 ஊசிகள் போட்டு கொண்ட பிரபல நடிகை.. அதிர்ச்சி தகவல்...

செயற்கை முறையில் கருத்தரிக்க 1000 ஊசிகள் போட்டு கொண்ட பிரபல நடிகை.. அதிர்ச்சி தகவல்...பாலிவுட் நடிகை தேஜஸ்வினி கோலாபுரே கடந்த 2007 ஆம் ஆண்டு நடிகர் பங்கஜ் சரஸ்வத் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்ட நிலையில், இவர்களுக்கு நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு 2015 ஆம் ஆண்டு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது. குழந்தை பெற்றுக்கொண்ட தனது அனுபவம் குறித்து பேசிய அவர், தான் ஐந்து முறை ஐவிஎஃப் சிகிச்சை செய்துகொண்டதாக வெளிப்படையாக தெரிவித்தார்.

வீடியோ காலுக்கு 6 ஆயிரம்!.. புரமோஷனுக்கு 50 ஆயிரம்!.. தர்ஷா குப்தா காட்டுல மழைதான்!...

வீடியோ காலுக்கு 6 ஆயிரம்!.. புரமோஷனுக்கு 50 ஆயிரம்!.. தர்ஷா குப்தா காட்டுல மழைதான்!...விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான அவளும் நானும், முள்ளும் மலரும், மின்னலே, செந்தூரப்பூவே போன்ற சீரியல்களில் நடித்தவர் தர்ஷா குப்தா.

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புப் பணிகள்: என்னென்ன விவரங்கள் கேட்கப்படாது? முழு விவரங்கள்..

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புப் பணிகள்: என்னென்ன விவரங்கள் கேட்கப்படாது? முழு விவரங்கள்..மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகள் தற்போது தொடங்கியுள்ள நிலையில், இது குறித்த முக்கிய தகவல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.