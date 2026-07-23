கேரளாவில் ஜனநாயகன் ரிலீஸ்.. பட்டாசு வெடித்து ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்.. தமிழ்நாட்டில் 9 மணிக்கு முதல் காட்சி...
முதலமைச்சர் விஜய் நடிப்பில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் இன்று பிரம்மாண்டமாக வெளியாகியுள்ளது. கேரளாவில் இன்று காலை 6 மணிக்கே முதல் காட்சி திரையிடப்பட்ட நிலையில், அங்கேயும் ரசிகர்கள் அதிகாலை 4 மணி முதலே திரையரங்குகளில் குவிந்து திருவிழா போல கொண்டாடி வருகின்றனர்.
தமிழகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான திரையரங்குகளில் காலை 9 மணிக்கு முதல் காட்சி தொடங்கும் நிலையில், காலை முதலே தியேட்டர்களை நோக்கி ரசிகர்கள் படையெடுத்துள்ளனர்.
தங்களது அன்பின் வெளிப்பாடாக திரையரங்குகளுக்கு வெளியே பட்டாசுகள் வெடித்தும், பிரம்மாண்ட கட் அவுட்டுகள் வைத்தும், மேளதாளங்கள் முழங்க நடனமாடியும் ரசிகர்கள் தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
தமிழகத்தை போலவே அண்டை மாநிலமான கேரளாவிலும் விஜய்க்கு இருக்கும் அசைக்க முடியாத ரசிகர் பட்டாளம் இந்த திரைப்படத்தின் மூலமாக மீண்டும் நிரூபணமாகியுள்ளது. சமூக வலைதளங்களிலும் 'ஜனநாயகன்' படத்தின் ரிலீஸ் திருவிழா போல் டிரெண்டாகி வருகிறது. திரையரங்குகளில் ரசிகர்களின் இந்த எழுச்சியும் ஆரவாரமும் ஒட்டுமொத்தப் பகுதிகளையும் விழாக்கோலமாக மாற்றியுள்ளது.
Edited by Siva