நாளை ‘ஜனநாயகன்’ இசை வெளியீட்டு விழா.. மலேசியா சென்றார் விஜய்..!
தமிழக வெற்றி கழகம் என்ற அரசியல் கட்சியை தொடங்கியுள்ள நடிகர் விஜய், தனது கடைசி திரைப்படமான 'ஜன நாயகன்' படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவிற்காக மலேசியா சென்றடைந்தார்.
இன்று காலை சென்னை விமான நிலையத்தில் தனது தாய் ஷோபா சந்திரசேகர் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் அவர் புறப்பட்ட போது, ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் திரண்டு அவருக்கு உற்சாகமான வழியனுப்பு விழாவை நடத்தினர். கோலாலம்பூரில் உள்ள புகழ்பெற்ற புக்கிட் ஜலீல் தேசிய மைதானத்தில் நாளை இந்த பிரம்மாண்ட விழா நடைபெற உள்ளது.
இயக்குநர் எச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்த ஆக்ஷன் திரைப்படத்தில் பூஜா ஹெக்டே கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். இசை வெளியீட்டு விழாவிற்காக இயக்குநர்கள் நெல்சன் திலீப்குமார், அட்லீ, லோகேஷ் கனகராஜ் மற்றும் இசையமைப்பாளர் அனிருத் ரவிச்சந்தர் குழுவினர் ஏற்கனவே மலேசியா சென்றடைந்துள்ளனர்
'செல்ல மகளே' என்ற விஜய்யின் குரலில் வெளியான பாடல் ஏற்கனவே வைரலாகி வரும் நிலையில், மைதானத்தில் ஒரு இசை நிகழ்ச்சியாகவே இந்த விழா திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
Edited by Siva