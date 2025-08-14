வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025 (15:47 IST)

தலைவன் தலைவி படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் பற்றி வெளியான தகவல்!

தமிழ் சினிமாவில் எப்போதுமே குடும்ப செண்டிமெண்ட் கதைகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. அதை ஒவ்வொரு காலத்திலும் அந்த காலத்துக்கு ட்ரண்ட்டுக்கு ஏற்ப சொல்லி வெற்றி பெறும் இயக்குனர்கள் உண்டு. தற்போதைய காலகட்டத்தில் அதை சிறப்பாக செய்து வருபவர் இயக்குனர் பாண்டிராஜ்.

அப்படி அவர் இயக்கிய ‘கடைகுட்டி சிங்கம்’ மற்றும் ‘நம்ம வீட்டுப்பிள்ளை’ ஆகிய திரைப்படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றன. அந்த வரிசையில் தற்போது அவரின் ‘தலைவன் தலைவி’ படம் ரிலீஸாகி வசூலை வாரிக் குவித்து வருகிறது. இந்த படம் உலகம் முழுவதும் 75 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்துள்ளது. மேலும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சுமார் 51 கோடி ரூபாய் வசூலித்துக் கலக்கியது..

இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி மற்றும் நித்யா மேனன் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க யோகிபாபு, சரவணன் உள்ளிட்ட பெரும் நட்சத்திரப் பட்டாளமே நடித்துள்ளது. சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்க சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் தயாரித்திருந்தது. இந்நிலையில் ஆகஸ்ட் 22 ஆம் தேதி முதல் அமேசான் ப்ரைம் தளத்தில் இந்த படம் ஸ்ட்ரீம் ஆகவுள்ளது.

 

எனது பதவிகாலத்தில் 2800 நாய்களை கொண்டு புதைத்துள்ளேன்.. கர்நாடக எம்.எல்.சி சர்ச்சை பேச்சு..

எனது பதவிகாலத்தில் 2800 நாய்களை கொண்டு புதைத்துள்ளேன்.. கர்நாடக எம்.எல்.சி சர்ச்சை பேச்சு..தெரு நாய்களின் தொல்லை குறித்து கர்நாடக சட்ட மேலவையில் நடந்த விவாதத்தின்போது, ஜனதா தளம் (மதச்சார்பற்ற) கட்சியை சேர்ந்த எம்.எல்.சி. எஸ்.எல். போஜேகவுடா தான் சிக்மகளூரு நகராட்சிக் குழுவின் தலைவராக இருந்தபோது, 2,800 நாய்களைக்கொன்று புதைத்ததாக கூறியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நடிப்பு ஆசை காட்டி சிறுமி வன்கொடுமை! புல்லுக்கட்டு முத்தம்மா பட நடிகை கைது!

நடிப்பு ஆசை காட்டி சிறுமி வன்கொடுமை! புல்லுக்கட்டு முத்தம்மா பட நடிகை கைது!நடிக்க வாய்ப்பு வாங்கி தருவதாக கூறி 14 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கிய கேரள நடிகையை சென்னை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

நடிகர் தர்ஷனின் ஜாமீன் ரத்து! கைது செய்து சிறையிலடைக்க உத்தரவு! - உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி!

நடிகர் தர்ஷனின் ஜாமீன் ரத்து! கைது செய்து சிறையிலடைக்க உத்தரவு! - உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி!ரேணுகாசாமி கொலை வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியான கன்னட நடிகர் தர்ஷனின் ஜாமீனை உடனே ரத்து செய்ய உச்சநீதிமன்றம் கடுமையான உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

முன்பு கவர்ச்சிக்கு ‘No’. ஆனா இப்போ ‘Yes’… தமன்னா சொல்லும் காரணம்!

முன்பு கவர்ச்சிக்கு ‘No’. ஆனா இப்போ ‘Yes’… தமன்னா சொல்லும் காரணம்!‘சாந்த் சா ரோஷன் செஹரா’ என்ற இந்திப் படம் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானார் தமன்னா . அதன் பின்னர் அவர் தமிழ் சினிமாவில் கேடி படத்தின் மலம் அறிமுகமானார் தமன்னா. ஆனால் அவருக்கான கவனிப்பு என்பது கல்லூரி மற்றும் அயன் ஆகிய படங்களின் மூலம்தான் கிடைத்தது. அதையடுத்து வரிசையாக முன்னணி நடிகர்கள் படங்களில் நடித்து டாப் நடிகையானார்.

சில நல்ல படங்கள் கவனிக்கப்படாமல் போகக் காரணம் இதுதான்… பிரபல இயக்குனரின் கருத்து!

சில நல்ல படங்கள் கவனிக்கப்படாமல் போகக் காரணம் இதுதான்… பிரபல இயக்குனரின் கருத்து!மலையாள சினிமாவில் பிரபல படத்தொகுப்பாளராக இருந்த மகேஷ் நாராயணன் பின்னர் இயக்குனராகவும் கால்பதித்து வெற்றி பெற்றார். விக்ரம் படத்துக்குப் பிறகு கமல்ஹாசன் இவர் இயக்கத்தில் நடிக்கத் திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால் அந்த படம் கைவிடப்பட்டதால் தற்போது மம்மூட்டி மோகன்லாலை வைத்து ஒரு பிரம்மாண்ட படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com