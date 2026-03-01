ஞாயிறு, 1 மார்ச் 2026
Written By BALA
Last Modified: ஞாயிறு, 1 மார்ச் 2026 (14:44 IST)

தாய் கிழவி' வசூல் வேட்டை: இரண்டாம் நாளில் அதிரடி முன்னேற்றம்!

தாய் கிழவி' வசூல் வேட்டை: இரண்டாம் நாளில் அதிரடி முன்னேற்றம்!
ராதிகா சரத்குமார் முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் 'தாய் கிழவி' திரைப்படம், ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் திரையரங்குகளில் வெளியாகி அமோக வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. அறிமுக இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படம், திரையரங்குகளில் ரசிகர்களின் கூட்டத்தை ஈர்த்து வருகிறது.
 
படத்தின் சிறப்பம்சங்கள்:
 
வெளியீடு: இப்படத்தை நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் எஸ்.கே. புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் வெளியிட்டிருப்பது கூடுதல் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.
 
விமர்சனங்கள்: படம் வெளியாவதற்கு முன்பே நேர்மறையான எதிர்பார்ப்புகளை உருவாக்கியிருந்த நிலையில், வெளியான பிறகு விமர்சகர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் என அனைத்துத் தரப்பிலும் பாசிடிவ் விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது.
 
வசூல் சாதனை (Sacnilk தரவுகளின்படி):
 
விடுமுறை தினமான சனிக்கிழமை திரையரங்குகளில் கூட்டம் அலைமோதியதால், படத்தின் வசூல் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.
 
முதல் நாள் வசூல்: ரூ. 2.70 கோடி.
 
இரண்டாம் நாள் வசூல்: ரூ. 5 கோடி.
 
முதல் நாளைக் காட்டிலும், இரண்டாம் நாளில் வசூல் கிட்டத்தட்ட இரு மடங்காக உயர்ந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. படத்தின் இந்த வசூல் வேட்டை, வரும் நாட்களிலும் தொடரும் என திரையுலக வட்டாரங்கள் எதிர்பார்க்கின்றன.

