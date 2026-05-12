2026-ன் வசூல் வேட்டை: யுத் படத்தை முந்தியது தாய் கிழவி ! ரூ.90 கோடி வசூலித்து முதலிடம்
தமிழ் திரையுலகிற்கு இந்த ஆண்டு ஒரு பொற்காலமாக அமைந்து வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக, சிறிய மற்றும் நடுத்தர பட்ஜெட் படங்கள் பாக்ஸ் ஆபீஸில் மிகப்பெரிய சாதனைகளை படைத்து வருகின்றன. அந்த வகையில், தற்போது ஒட்டுமொத்த கோலிவுட்டின் கவனமும் 'தாய் கிழவி' படத்தின் பக்கம் திரும்பியுள்ளது.
திரையரங்குகளில் வெளியாகி 75 நாட்களைக் கடந்த நிலையிலும், தாய் கிழவி படத்திற்கான வரவேற்பு இன்னும் குறைந்தபாடில்லை. குடும்பங்கள் கொண்டாடும் படமாக மாறியுள்ள இது, வெற்றிகரமாக 75 நாட்களைக் கடந்து திரையரங்குகளில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.
சமீபத்தில் வெளியான அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களின்படி, இப்படம் இதுவரை ரூ.90 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது. முன்னதாக, கென் கருணாஸ் நடிப்பில் வெளியான யுத் திரைப்படம் ரூ.82 கோடி வசூல் செய்து இந்த ஆண்டின் டாப் வசூல் படங்களில் ஒன்றாகத் திகழ்ந்தது. ஆனால், தற்போது அந்த சாதனையை 'தாய் கிழவி' முறியடித்துள்ளது. இதன் மூலம், இந்த ஆண்டில் இதுவரை வெளியான படங்களில் அதிக வசூல் செய்த திரைப்படமாக தாய் கிழவி முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
வெறும் வசூல் ரீதியாக மட்டுமல்லாமல், விமர்சன ரீதியாகவும் இப்படம் பெரும் பாராட்டுக்களைப் பெற்றுள்ளது. ஒரு திரைப்படம் 75 நாட்களைக் கடந்து திரையரங்குகளில் நிலைத்து நிற்பது என்பது தற்போதைய டிஜிட்டல் காலத்தில் மிகப்பெரிய விஷயமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இந்த அசுர வசூல் மூலம், 2026-ம் ஆண்டின் மிக முக்கியமான பிளாக்பஸ்டர் படங்களின் பட்டியலில் 'தாய் கிழவி' அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்துள்ளது.
அடுத்தடுத்த வாரங்களில் இந்த வசூல் ரூ.100 கோடியை நெருங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், படக்குழுவினர் மிகுந்த உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.