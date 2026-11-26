ராமாயணம் வெற்றி.. அமித்ஷாவை சந்தித்த சாய்பல்லவி.. சால்வை அணிவித்து மரியாதை..
நமித் மல்ஹோத்ரா தயாரிப்பில், நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் வெளியான 'ராமாயணா: பாகம் 1' திரைப்படம் உலகளவில் ரூ.1,750 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து மாபெரும் சாதனை படைத்துள்ள நிலையில், படக்குழுவினர் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்துப் பெற்றனர்.
தயாரிப்பாளர் நமித் மல்ஹோத்ரா, இயக்குநர் நிதேஷ் திவாரி, ராமராக நடித்த ரன்பீர் கபூர் மற்றும் சீதையாக நடித்த சாய் பல்லவி ஆகியோர் டெல்லியில் அமித் ஷாவை சந்தித்தனர். அப்போது படக்குழுவினர் அவருக்கு பூங்கொத்து மற்றும் சால்வை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். இந்த சந்திப்பில் சாய் பல்லவி பிங்க் நிறப் புடவை மற்றும் பாரம்பரிய நகைகளுடனும், ரன்பீர் கபூர் நேர்த்தியான உடையில் கம்பீரமாகவும் காட்சியளித்தனர்.
கடந்த நவம்பர் 5-ஆம் தேதி வெளியான இத்திரைப்படம், 21 நாட்களில் உலகளவில் ரூ.1,755.60 கோடி வசூலித்துள்ளதுடன், இந்தியாவில் மட்டும் ரூ.1,000 கோடி நிகர வசூலை நெருங்கி வருகிறது. புக் மை ஷோ தளத்தில் ஒரே நாளில் 16.60 லட்சம் டிக்கெட்டுகள் விற்பனையாகி புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. இப்படத்தின் இரண்டாம் பாகம் 2028 தீபாவளிக்கு வெளியாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.