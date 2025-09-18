வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025 (10:19 IST)

மோடியை இழிவுபடுத்தும் விதமான காட்சிகள்… KPY பாலா & காந்தி கண்ணாடி படக்குழுவினர் மீது காவல்நிலையத்தில் புகார்…!

மோடியை இழிவுபடுத்தும் விதமான காட்சிகள்… KPY பாலா & காந்தி கண்ணாடி படக்குழுவினர் மீது காவல்நிலையத்தில் புகார்…!
விஜய் டிவில் ஒளிபரப்பான கலக்கப்போவது யாரு, குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக பிரபலமானவர் பாலா. தற்போது திரைப்படங்களிலும் நடித்து வரும் பாலா, ஏழை எளிய மக்களுக்காக பல உதவிகளையும் செய்து வருகிறார்.குக்கிராமங்களுக்கு ஆம்புலன்ஸ், வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவித்தொகை, பெட்ரோல் பங்க் ஊழியருக்கு பைக் என பாலா செய்து வரும் உதவிகள் தினம் தோறும் ட்ரெண்டாகி வருகின்றன.

இதையடுத்து பாலா கதாநாயகனாக ‘காந்தி கண்ணாடி’ என்ற படத்தில் நடிக்க அந்த படம் செப்டம்பர் 5 ஆம் தேதி ரிலீஸாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது. இந்த படத்தில் பாலாஜி சக்திவேல் முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ளார். இந்த படத்தை ஷெரிஃப் என்பவர் இயக்கி இருந்தார். படம் திரையரங்கு மூலமாக 2.5 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூலித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில் இப்போது பாலா மற்றும் காந்தி கண்ணாடிப் படக்குழுவினர் மேல் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சிவசேனா கட்சியினர் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்துள்ளனர். காந்தி கண்ணாடி படத்தில் பிரதமர் மோடியை இழிவுபடுத்தும் விதமாகக் காட்சிகள் உள்ளதாகவும், அதனால் படக்குழுவினர் மேல் நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டுமெனவும் அவர்களின் புகாரில் கூறியுள்ளனர்.

‘குட் பேட் அக்லி’ தயாரிப்பு நிறுவனம் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல்… இளையராஜா பதிலளிக்க உத்தரவு!

‘குட் பேட் அக்லி’ தயாரிப்பு நிறுவனம் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல்… இளையராஜா பதிலளிக்க உத்தரவு!சமீபகாலமாக பழைய பாடல்களை படங்களில் பயன்படுத்துவது அதிகரித்து வருகிறது. அப்படிப் பயன்படுத்தப்படுபவை பெரும்பாலானவை இளையராஜா பாடல்கள்தான். ஆனால் அந்த பாடல்களின் உரிமை இளையராஜாவிடம் உள்ளதா அல்லது இசை நிறுவனங்களிடம் உள்ளதா என்பது சம்மந்தமான வழக்கு நீதிமன்றத்தில் உள்ளதால் பல குளறுபடிகள் உருவாகின்றன.

பராசக்தி தலைப்பை வாங்க முயற்சி செஞ்சேன்… ஆனா – விஜய் ஆண்டனி பகிர்ந்த தகவல்!

பராசக்தி தலைப்பை வாங்க முயற்சி செஞ்சேன்… ஆனா – விஜய் ஆண்டனி பகிர்ந்த தகவல்!தமிழ் சினிமாவில் சுக்ரன் படம் மூலமாக இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானவர் விஜய் ஆண்டனி. அதன் பின்னர் அவர் வரிசையாகப் பல ஹிட் படங்களுக்கு இசையமைத்து முன்னணி இசையமைப்பாளராக வலம்வந்தார். இதற்கிடையில் அவர் திடீரென ‘நான்’ படத்தின் மூலம் நடிகராக அறிமுகமானார். அந்த படம் ஹிட்டானதை தொடர்ந்து அவர் தொடர்ந்து நடிகராக கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்தார்.

இந்தி படத்தில் நடிக்க 530 கோடி ரூபாய் சம்பளம்… சிட்னி ஸ்வீனிக்குக் கொடுக்கப்பட்ட ஆஃபர்!

இந்தி படத்தில் நடிக்க 530 கோடி ரூபாய் சம்பளம்… சிட்னி ஸ்வீனிக்குக் கொடுக்கப்பட்ட ஆஃபர்!ஹாலிவுட்டின் சமீபத்தைய கனவுக் கன்னியான சிட்னி ஸ்வீனி அடுத்தடுத்து சூப்பர்ஹிட் படங்களைக் கொடுத்து சென்சேஷனல் நடிகையாக வலம் வருகிறார். இந்நிலையில் அடுத்து வரும் ஜேம்ஸ் பாண்ட் படத்தின் கதாநாயகியாக நடிக்கப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

ரஜினிகாந்தின் அடுத்தப் படத்தை இயக்குகிறாரா பிரதீப் ரங்கநாதன்?

ரஜினிகாந்தின் அடுத்தப் படத்தை இயக்குகிறாரா பிரதீப் ரங்கநாதன்?தமிழ் சினிமாவில் கடந்த 50 ஆண்டுகளாக மிகப்பெரும் நடிகர்களாக வலம் வருபவர்கள் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன். இருவரும் தங்கள் கெரியர் தொடக்கத்தில் ஒன்றாக இணைந்து இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது, அவள் அப்படிதான் என பல படங்களில் நடித்திருந்தாலும் பின்னர் பிரிந்து தனித்தனி வழியில் பயணிக்க ஆரம்பித்தனர். அதன் பின்னர் 45 ஆண்டுகளாக இருவரும் இணைந்து நடிக்கவில்லை.

கங்குவா நடிகை இல்லத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு: 2 குற்றவாளிகள் என்கவுண்டரில் பலி!

கங்குவா நடிகை இல்லத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு: 2 குற்றவாளிகள் என்கவுண்டரில் பலி!கங்குவா நடிகை திஷா பதானியின் இல்லத்தில் நடந்த துப்பாக்கி சூடு சம்பவத்தில் தொடர்புடைய இரண்டு முக்கிய குற்றவாளிகள், சிறப்பு அதிரடிப் படையினரால் என்கவுண்டர் செய்யப்பட்டனர். இந்த சம்பவத்தில் பலத்த காயமடைந்த அவர்கள் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com