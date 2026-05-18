  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. Tamil Nadu CM Vijay Expresses Deep Condolences Over the Demise of Veteran Film Producer K Rajan
Written By
Last Modified: Monday, 18 May 2026 (13:40 IST)

தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன் மறைவு.. முதலமைச்சர் விஜய் இரங்கல் செய்தி..!

k rajan
Publish: Mon, 18 May 2026 (13:40 IST) Updated: Mon, 18 May 2026 (13:32 IST)
google-news
தமிழ்த் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர், இயக்குநர் மற்றும் நடிகருமான கே.ராஜன் அவர்களின் மறைவிற்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்களின் இரங்கல் செய்தி வெளியிட்டுள்ளார். அந்த செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
 
தமிழ்த் திரைப்படத் துறையின் மூத்த தயாரிப்பாளரும், இயக்குநரும், நடிகரும், திரைப்பட விநியோகிப்பாளருமாக தனது தனித்துவமான பங்களிப்பை நல்கியவருமான திரு. கே. ராஜன் அவர்கள் மறைவுற்ற செய்தியறிந்து மிகுந்த வேதனை அடைந்தேன்.
 
திரைப்படத் துறையின் நலன், குறிப்பாக சிறு திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் விநியோகிப்பாளர்களின் உரிமைகள் மற்றும் தமிழ் சினிமாவின் போக்கு குறித்து தொடர்ந்து துணிச்சலுடன் தனது கருத்துகளை வெளிப்படுத்தி வந்தவர் திரு. கே. ராஜன் அவர்கள். பல தசாப்தங்களாக திரைப்படத் துறையுடன் நெருங்கி பயணித்த அவரது பங்களிப்புகள் நினைவு கூரத்தக்கவை. அவரது பங்களிப்பை திரைத்துறை என்றும் நினைவில் வைத்திருக்கும்.
 
திரு. கே. ராஜன் அவர்களை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கும், அவரது நண்பர்களுக்கும், தமிழ்த் திரைப்படத் துறையினருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆறுதலையும் தெரிவித்து கொள்கிறேன்.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

எங்கப்பாவுக்கு 20 கோடி வரணும்!.. மன உளைச்சலில் தற்கொலை!. கே.ராஜன் மகன் பகீர்...!

எங்கப்பாவுக்கு 20 கோடி வரணும்!.. மன உளைச்சலில் தற்கொலை!. கே.ராஜன் மகன் பகீர்...!1965ம் வருடம் முதல் சினிமா துறையில் இருந்து வந்தவர் கே.ராஜன். தயாரிப்பாளர், இயக்குனர், வினியோகஸ்தர், நடிகர் என சினிமாவில் பயணித்தார்.

தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன் மறைவு.. முதலமைச்சர் விஜய் இரங்கல் செய்தி..!

தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன் மறைவு.. முதலமைச்சர் விஜய் இரங்கல் செய்தி..!தமிழ்த் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர், இயக்குநர் மற்றும் நடிகருமான கே.ராஜன் அவர்களின் மறைவிற்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்களின் இரங்கல் செய்தி வெளியிட்டுள்ளார். அந்த செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

காமெடி நடிகர் முத்துக்காளை மனைவி மரணம்!.. ரசிகர்கள் இரங்கல்...

காமெடி நடிகர் முத்துக்காளை மனைவி மரணம்!.. ரசிகர்கள் இரங்கல்...பல தமிழ் திரைப்படங்களிலும் காமெடி வேடங்களில் நடித்து ரசிகர்களை சிரிக்கவைத்தவர் முத்துக்காளை. நடிகர் விவேக், வடிவேலு ஆகியோருடன் இணைந்து பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.

விஜய் பற்றி ஒரு விவசாயி சொன்ன வார்த்தை!. எல்லாரும் ஷாக் ஆயிட்டாங்க!.. மிஷ்கின் பேட்டி!..

விஜய் பற்றி ஒரு விவசாயி சொன்ன வார்த்தை!. எல்லாரும் ஷாக் ஆயிட்டாங்க!.. மிஷ்கின் பேட்டி!..திரைத்துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்து சாதித்து காட்டியவர்களில் விஜயும் ஒருவராக மாறியிருக்கிறார்.

5 வருடங்களாக ஹோட்டலில் தங்கியிருந்த கே.ராஜன்!.. தற்கொலைக்கு என்ன காரணம்?...

5 வருடங்களாக ஹோட்டலில் தங்கியிருந்த கே.ராஜன்!.. தற்கொலைக்கு என்ன காரணம்?...சின்ன பட்ஜெட் படங்கள் தொடர்பான சினிமா விழாக்களில் பேசி ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன். வினியோகஸ்தர், தயாரிப்பாளர், இயக்குனர், நடிகர் என பல அவதாரங்களை எடுத்தவர்.