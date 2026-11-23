ஆன்மீக குரு சத்குருவின் காலில் விழுந்த நடிகை தமன்னா.. வைரல் புகைப்படம்...
மும்பையில் நேற்று நடைபெற்ற ஆன்மீக குரு சத்குருவின் ‘டிஸப்பியரிங் ஃபேசஸ்’ என்ற புகைப்படக் கட்டுரைப் புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் பிரபல நடிகை தமன்னா பாட்டியா கலந்துகொண்டார். இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வருகை தந்த சத்குருவைச் சந்தித்த தமன்னா, குனிந்து அவரது கால்களைத் தொட்டு வணங்கி ஆசி பெற்றார்.
அப்போது இருவரும் சிறிது நேரம் உரையாடிக்கொண்ட நிலையில், பிரபல ஆடை வடிவமைப்பாளர் நீதா லுல்லாவும் அவர்களுடன் இணைந்து கொண்டார். இந்த நெகிழ்ச்சியான சந்திப்பு தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி ரசிகர்கள் மற்றும் இணையவாசிகளிடையே பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
வெறும் புத்தக வெளியீட்டு விழாவாக மட்டுமல்லாமல், பல்வேறு சிறப்பு அம்சங்களுடன் இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றது. புகைப்படக் கண்காட்சியுடன் தொடங்கிய இந்நிகழ்ச்சியில், சத்குரு, நடிகை தமன்னா மற்றும் திரைப்பட இயக்குநர் விஷால் பரத்வாஜ் ஆகியோர் பங்கேற்ற சிறப்புக் கலந்துரையாடலும் நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியின் நிறைவாக சத்குரு புத்தகங்களில் கையெழுத்திட்டு வழங்கும் நிகழ்வும் இடம்பெற்றது.