பங்குச்சந்தையில் ஐபிஓ வெளியிட திட்டம்.. தனது ஜூவல்லரி நிறுவனம் குறித்து நடிகை தமன்னா...
பிரபல முன்னணி நடிகை தமன்னா பாட்டியா, சமீபத்தில் நடைபெற்ற 'என்டிடிவி ப்ராஃபிட் இக்னைட் 2026' மாநாட்டில் தனது சொந்த வணிக நிறுவனமான 'தமன்னா ஃபைன் ஜூவல்லரி' குறித்து பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டார்.
சினிமா துறையில் 20 ஆண்டுகளில் 90-க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ள அவர், இப்போது வெற்றிகரமான தொழில்முனைவோராகவும் வலம் வருகிறார். வியாபாரத்தை உணர்வுப்பூர்வமாக நடத்துவதாக தெரிவித்த தமன்னா, மற்றவர்களிடமிருந்து பெண்களின் வணிக அணுகுமுறை மாறுபட்டது என்றார்.
வெறும் விளம்பரத்துக்காக மட்டும் பிரபலங்கள் வியாபாரத்தில் ஈடுபடக்கூடாது என்றும், தான் ஒரு கிரியேட்டிவ் இயக்குநராக கடையின் ஒவ்வொரு சிறிய விஷயத்திலும் ஈடுபாடு கொண்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார்.