புதன், 12 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Bala
Last Modified: புதன், 12 நவம்பர் 2025 (18:58 IST)

காந்தாராவா மாறிய சூர்யா.. ‘கருப்பு’ படத்தில் இப்படியொரு சீனா? தேறுமா?

காந்தாராவா மாறிய சூர்யா.. ‘கருப்பு’ படத்தில் இப்படியொரு சீனா? தேறுமா?
தற்போது சூர்யாவை வைத்து ஆர்ஜே பாலாஜி கருப்பு என்ற படத்தை இயக்கி வருகிறார். அந்தப் படத்தில் சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக திரிஷாவும் நடித்திருக்கிறார். கங்குவா மற்றும் ரெட்ரோ போன்ற படங்களின் மோசமான விமர்சனம் அடுத்து எப்படியாவது ஒரு ஹிட்டை கொடுக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தில் இருக்கிறார் சூர்யா. அந்த வகையில் கருப்பு திரைப்படம்தான் அவர் நம்பும் படமாக இருக்கிறது.
 
இதுவை ரொமாண்டிக், ஆக்‌ஷன், செண்டிமெண்ட்  போன்ற ஜானரில் நடித்து வந்த சூர்யா கருப்பு படத்தில் ஒரு சீனில் கருப்பசாமியாகவோ அல்லது ஐய்யனாரகவோவாக வருகிறாராம். கருப்பு படம், கிராமத்தில் சாமி ஆடி குறி சொல்வார்கள், அப்படியான ஒரு ஜானரில் இந்தப் படம் உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. இன்னொரு பக்கம் ஆக்‌ஷன் காட்சிகளும் இருக்கும்.
 
இந்தப் படத்தின் கிளைமாக்ஸில் சூர்யா கருப்பசாமி அல்லது அய்யனார் சாமியாக வருவாராம். காந்தாரா படத்தின் கிளைமாக்ஸ் காட்சியிலும் ரிஷப் ஷெட்டிக்கு காந்தாரா சாமி வந்து எதிரிகளை துவம்சம் செய்துவிடுவார். அப்படி காந்தாராவின் அந்த காட்சியை பார்த்து கருப்பு படத்திலும் ஒரு சண்டை காட்சியை வைத்திருக்கிறார்களாம் .அந்த சண்டை காட்சியை வரும் 15 ஆம் தேதிதான் எடுக்க இருக்கிறார்களாம்.
 
கடந்த 10 ஆம் தேதி சமீபத்தில் சூர்யாவை வைத்து ஒரு ஃபோட்டோ சூட்டும் எடுத்தார்களாம். ஆனால் படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை பற்றி இதுவரை எந்த தகவலும் இல்லை. இன்னொரு பக்கம் சூர்யா தெலுங்கு இயக்குனர் வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்திலும் ஒரு படத்தில் நடித்துவருகிறார். ஒரே நேரத்தில் இரு படங்களில் நடித்து வருகிறார் சூர்யா.

தளபதி கச்சேரி பாடலுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா? விஜய்க்கு அவ்வளவுதானா மவுசு?

தளபதி கச்சேரி பாடலுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா? விஜய்க்கு அவ்வளவுதானா மவுசு?விஜயின் பாடலைப் பொருத்தவரைக்கும் அவருடைய ரசிகர்கள் விரும்புவது முதல் ஃபிரேமிலிருந்து விஜயை பார்க்க வேண்டும் என்றுதான் நினைப்பார்கள். ஆனால் தளபதி கச்சேரி பாடலை பொருத்தவரைக்கும் எடுத்தவுடனே அனிருத்தை காட்டியிருக்கிறார்கள்.

சேலையை வித்தியாசமாக அணிந்து கலக்கல் போஸ் கொடுத்த மாளவிகா!

சேலையை வித்தியாசமாக அணிந்து கலக்கல் போஸ் கொடுத்த மாளவிகா!ஈரானிய இயக்குனர் மஜித் மஜிது இயக்கிய பியாண்ட் தி கிளவுட்ஸ் படத்தின் மூலம் நல்ல அறிமுகம் பெற்ற மாளவிகா மோகனன், அதன் பிறகு தமிழில் மாஸ்டர், பேட்ட மற்றும் மாறன் ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார் மாளவிகா மோகனன். கடைசியாக அவர் நடித்த மாறன் திரைப்படம் தோல்வி படமாக அமைந்தது.

அனிகா சுரேந்திரனின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் ஆல்பம்!

அனிகா சுரேந்திரனின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் ஆல்பம்!மலையாள சினிமாவில் குழந்தை நட்சத்த்திரமாக ஐந்து சுந்தரிகள் என்ற படத்தின் மூலம் அறிமுகமானவர் பேபி அனிகா. அதன் பின்னர் அஜித் நடித்த 'என்னை அறிந்தால்" படத்தில் அவருக்கு மகளாக நடித்து தமிழ் சினிமாவில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானவர் அனிகா.

ஆன்லைன் பந்தய விளம்பரம்: நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டாவிடம் CID விசாரணை!

ஆன்லைன் பந்தய விளம்பரம்: நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டாவிடம் CID விசாரணை!சட்டவிரோத ஆன்லைன் பந்தய தளங்களை விளம்பரப்படுத்தியதாக கூறப்படும் வழக்கில், நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா தெலங்கானா மாநிலக் குற்ற புலனாய்வு துறையின் முன் விசாரணைக்காக ஆஜரானார்.

ப்ரோ கோட் டைட்டிலுக்கான தடையை நீக்க முடியாது.. டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு!

ப்ரோ கோட் டைட்டிலுக்கான தடையை நீக்க முடியாது.. டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு!ரவி மோகன் கைவசம் ஜீனி, கராத்தே பாபு மற்றும் பராசக்தி ஆகிய படங்கள் உள்ளன. இதில் ஜீனி படம் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் விரைவில் ரிலீஸாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பராசக்தி படத்தில் வில்லனாக நடிக்க, கராத்தே பாபு படத்தில் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com