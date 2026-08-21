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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Friday, 21 August 2026 (10:34 IST)

விஸ்வநாத் & சன்ஸ் 7 நாட்கள் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?

விஸ்வநாத் & சன்ஸ்
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (10:37 IST)
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நடிகர் சூர்யா நடிப்பில், வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள  விஸ்வநாத் & சன்ஸ் திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 14 அன்று தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு ஆகிய இரு மொழிகளிலும் உலகம் முழுவதும் பிரம்மாண்டமாக திரைக்கு வந்தது. இதில் சூர்யாவிற்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜு நடித்துள்ளார்.  கருப்பு  படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியைத் தொடர்ந்து, சூர்யா தனது வெற்றிப் பயணத்தைத் தக்கவைக்கும் வகையில் இந்தப் படத்தை ரசிகர்களுக்கு வழங்கியுள்ளார்.
 
திரையரங்குகளில் ரசிகர்களின் வரவேற்பைப் பெற்று வரும் இப்படத்தின் முதல் பாதி மிகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் கொண்டாட்டமாகவும் இருப்பதாகப் பார்வையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இரண்டாம் பாதியில் சில திரைக்கதை குறைகள் இருப்பதாக விமர்சனங்கள் எழுந்தபோதிலும், படத்தின் ஒட்டுமொத்த வசூல் சிறப்பாகவே உள்ளது.
 
தற்போது  விஸ்வநாத் & சன்ஸ்  திரைப்படம் வெளியான முதல் 7 நாட்களில் உலக அளவில்  ரூ.141.32 கோடி வசூலித்து  சாதனை படைத்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமற்ற தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
சூர்யாவின் கைவசம் ஜித்து மாதவன் இயக்கும்  சூர்யா 47  மற்றும் த.செ.ஞானவேல் இயக்கும்  சூர்யா 48  ஆகிய முக்கியத் திரைப்படங்கள் அடுத்தடுத்து வரிசைகட்டி நிற்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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