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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (11:19 IST)

பாக்ஸ் ஆபீஸில் பட்டையை கிளப்பும் சூர்யாவின் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்

சூர்யா
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (11:21 IST)
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குடும்ப ரசிகர்களைக் கவரும் வகையில் உருவாகி திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கும் திரைப்படம் விஸ்வநாத் & சன்ஸ். இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி மற்றும் நடிகர் சூர்யா கூட்டணியில் உருவான முதல் திரைப்படம் இதுவாகும்.
 
கடந்த ஆகஸ்ட் 14 அன்று சுதந்திர தின ஸ்பெஷலாக வெளியான இத்திரைப்படத்தில், சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜு நடித்துள்ளார். ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.
 
அனைத்துத் தரப்பு ஆடியன்ஸையும் முழுமையாக திருப்திப்படுத்தவில்லை என்றாலும், எதிர்மறையான விமர்சனங்களைத் தாண்டி, ஒரு நல்ல குடும்பக் கதையாக ரசிகர்களின் கவனத்தைப் பெற்று வெற்றிப் பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது.
 
தற்போது வெளியாகியுள்ள அதிகாரப்பூர்வத் தகவலின்படி, இப்படம் வெளியான 6 நாட்களில் உலகளவில் ரூ.135.49 கோடி வசூலித்து பாக்ஸ் ஆபீஸில் புதிய சாதனையைப் படைத்துள்ளது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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