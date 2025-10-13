ரிலீஸ் தாமதத்தால் கடுப்பான சூர்யா ரசிகர்கள்… தீபாவளிக்கு வரும் ‘கருப்பு’ சர்ப்ரைஸ் அப்டேட்!
கங்குவா மற்றும் ரெட்ரோ ஆகிய படங்களுக்குப் பிறகு சூர்யா ஆர் ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவாகும் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை டிரீம் வாரியர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்கிறார். படத்தில் கதாநாயகியாக த்ரிஷா ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளார். மற்ற முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நட்டி நட்ராஜ், ஸ்வாஸிகா மற்றும் ஆர் ஜே பாலாஜி உள்ளிட்டவர்கள் நடிக்கின்றனர்.
கோயம்புத்தூரில் முதல் கட்ட ஷூட்டிங் தொடங்கிய நிலையில் சென்னையில் பெரும்பாலான காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டு ஷூட் நிறைவடைந்துள்ளது. இந்நிலையில் இன்று படத்தின் டைட்டில் மற்றும் முதல் லுக் போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. படத்துக்கு ‘கருப்பு’ என்று தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தின் ஓடிடி வியாபாரம் இன்னும் முடியாததால் ரிலீஸ் தேதி குறித்த குழப்பம் நிலவி வருகிறது. அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ரிலீஸாகலாம் என சொல்லப்படுகிறது.
இந்நிலையில் படம் பற்றி பேசியுள்ள ஆர் ஜே பாலாஜி “படத்தை தீபாவளிக்கு கொண்டுவர திட்டமிட்டோம். ஆனால் கிராஃபிக்ஸ் பணிகள் முடியாததால் அது நடக்கவில்லை. தீபாவளியை முன்னிட்டு கருப்புப் படத்தின் முதல் சிங்கிள் பாடலை ரிலீஸ் செய்யவுள்ளோம்” எனக் கூறியுள்ளார்.