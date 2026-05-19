சூர்யாவின் கருப்பு : 4-வது நாளில் குறைந்த வசூல்
ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா - த்ரிஷா கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள கருப்பு திரைப்படம், விமர்சன ரீதியாகப் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வரும் நிலையிலும், வார நாட்களின் தொடக்கத்தில் (4-ம் நாள்) அதன் வசூல் சரிவைக் கண்டுள்ளது.
வசூல் நிலவரம்: வெளியான முதல் மூன்று நாட்களும் பாக்ஸ் ஆபீஸில் அதிரடி காட்டிய 'கருப்பு', சூர்யாவின் திரைப்பயணத்திலேயே மிகப்பெரிய வெற்றிகளில் ஒன்றாக உருவெடுத்துள்ளது. எனினும், வார இறுதி நாட்கள் முடிந்து திங்கட்கிழமை (4-ம் நாள்) என்பதால் வசூலில் இயல்பான சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.
4-ம் நாள் மொத்த காட்சிகள்5,947 ஷோக்கள்4-ம் நாள் நெட் வசூல் ரூ. 14.30 கோடி3-ம் நாள் நெட் வசூல் ரூ. 28.00 கோடி இந்திய அளவிலான மொத்த வசூல் (Gross)ரூ. 95.30 கோடி ஆகும். ஞாயிற்றுக்கிழமை ரூ. 28 கோடி வசூல் செய்திருந்த நிலையில், திங்கட்கிழமை வசூல் சுமார் 50 சதவீதம் வரை குறைந்துள்ளது. வழக்கமாக பெரிய படங்களுக்கு வார இறுதி நாட்களுக்குப் பிறகு வரும் முதல் வேலை நாளில் இத்தகைய சரிவு ஏற்படுவது சகஜமே என்றாலும், படத்தின் ஒட்டுமொத்த வசூல் சூர்யாவின் முந்தைய படங்களின் சாதனைகளை முறியடித்துள்ளதாகத் திரை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன
வசூல் ரீதியாக சூர்யாவிற்கு இந்தப் படம் மிகப்பெரிய மைல்கல்லாக அமைந்துள்ளது. இந்திய அளவில் நான்கு நாட்களில் ரூ. 95.30 கோடி வசூலித்துள்ள இந்தப் படம், விரைவில் ரூ. 100 கோடி கிளப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணையவுள்ளது. ஆர்.ஜே.பாலாஜியின் இயக்கம் மற்றும் த்ரிஷாவுடனான சூர்யாவின் காம்போ ரசிகர்களிடையே 'பாசிட்டிவ்' அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியிருப்பதே இந்த வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.