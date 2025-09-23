சூர்யாவின் அடுத்த பட தயாரிப்பாளர் மாற்றமா? பின்னணி என்ன?
கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் உருவான ‘ரெட்ரோ’ படத்துக்குப் பிறகு சூர்யா சூர்யா ஆர் ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் ‘வேட்டைக் கருப்பு’ படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். அதையடுத்து லக்கி பாஸ்கர் புகழ் இயக்குனர் வெங்கட் அட்லூரி இயக்கத்தில் சித்தாரா எண்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் தயாரிக்கும் ‘சூர்யா 46’ படத்தில் நடித்து வருகிறார்.
இந்த படத்துக்குப் பிறகு சூர்யா வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் ‘வாடிவாசல்’ படத்தில் நடிப்பதாக இருந்தது. ஆனால் தற்போது அந்த படம் கைவிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதனால் சூர்யா அடுத்து ரோமாஞ்சம் மற்றும் ஆவேஷம் ஆகிய படங்களை இயக்கிய ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் ஒரு படத்தில் நடிக்க உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த படத்தில் நஸ்ரியா கதாநாயகியாக நடிக்க, சுஷின் ஷியாம் இசையமைப்பாளராகவும் பணியாற்ற உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.
இந்த படத்தை முதலில் சூர்யாவே தன்னுடைய 2D எண்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் மூலமாகத் தயாரிப்பதாக இருந்தது. ஆனால் தற்போது அந்த முடிவில் இருந்து பின்வாங்கி மற்றொரு நிறுவனம் அந்த படத்தைத் தயாரிக்க உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.