  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. suriya viswanath and sons movie is real
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 31 July 2026 (12:17 IST)

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் ஒரு உண்மை கதை!.. வெங்கி அட்லூரி லீக் பண்ணிட்டாரே!..

viswath and sons
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (12:20 IST)
google-news
ஆர்.ஜே,பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்து வெளியான கருப்பு திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் அடித்த நிலையில்  சூர்யாவின் அடுத்த படமாக விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் விரைவில் வெளியாகவிருக்கிறது.

இந்த படத்தை லக்கி பாஸ்கர் படத்தை இயக்கிய வெங்கி அட்லூரி இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்தில் மமிதா பைஜூ, ராதிகா ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள். ஜிவி பிரகாஷ் இந்த படத்திற்கு இசையமைத்திருக்கிறார்.

இந்நிலையில் இந்த படம் பற்றி ஊடகம் ஒன்றுக்கு பேட்டி கொடுத்த படத்தின் இயக்குனர் வெங்கி அட்லூரி ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் முன்னாள் சர்வதேச துப்பாக்கி சுடு வீரர் சஞ்சய் விஸ்வநாத் மற்றும் அவரின் குடும்ப வாழ்க்கை மையமாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட ஒரு கதை.. ஒரு எமோஷனல் பேமிலி டிராமா.. மனிதர்கள் ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்து வாழும் வாழ்க்கை பற்றிய படம்.. பெரிய சண்டைகள் இல்லாமல், சிரிப்பு உணர்ச்சியும் கலந்த திரைக்கதையாக இப்படத்தை உருவாக்கியிருக்கிறோம்’ எனக் கூறியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
வசூலில் அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட்கேம் சாதனயை முறியடித்த ஸ்பைடர்மேன் பிராண்ட் நியூ டே!..

தனுஷின் புதிய படத்தில் உறியடி நடிகர்!.. செம அப்டேட்!..

தனுஷின் புதிய படத்தில் உறியடி நடிகர்!.. செம அப்டேட்!..நடிகர் தனுஷ் தற்போது ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் ஓம் திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் முடியவிருக்கிறது.

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் ஒரு உண்மை கதை!.. வெங்கி அட்லூரி லீக் பண்ணிட்டாரே!..

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் ஒரு உண்மை கதை!.. வெங்கி அட்லூரி லீக் பண்ணிட்டாரே!..ஆர்.ஜே,பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்து வெளியான கருப்பு திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் அடித்த நிலையில் சூர்யாவின் அடுத்த படமாக விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் விரைவில் வெளியாகவிருக்கிறது

வசூலில் அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட்கேம் சாதனயை முறியடித்த ஸ்பைடர்மேன் பிராண்ட் நியூ டே!..

வசூலில் அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட்கேம் சாதனயை முறியடித்த ஸ்பைடர்மேன் பிராண்ட் நியூ டே!..ஸ்பைடர் மேன் திரைப்படங்களுக்கு உலகம் முழுவதும் ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள்.

கேங்ஸ்டராக லோகேஷ் கனகராஜ்!.. இரத்தம் தெறிக்கும் DC டிரெய்லர் வீடியோ!..

கேங்ஸ்டராக லோகேஷ் கனகராஜ்!.. இரத்தம் தெறிக்கும் DC டிரெய்லர் வீடியோ!..ராக்கி, சாணி காயிதம், கேப்டன் மில்லர் ஆகிய படங்களை இயக்கிய அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் திரைப்படம் டிசி. இந்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருக்கிறது.

ரஜினி போய்.. அஜித் போய்.. இப்ப தனுஷும் இல்லையா!.. சிறுத்தை சிவாவுக்கு வந்த சோதனை!...

ரஜினி போய்.. அஜித் போய்.. இப்ப தனுஷும் இல்லையா!.. சிறுத்தை சிவாவுக்கு வந்த சோதனை!...சிறுத்தை திரைப்படம் மூலம் கோலிவுட்டில் இயக்குனராக அறிமுகமானவர் சிவா.