புதன், 29 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: புதன், 29 அக்டோபர் 2025 (14:00 IST)

ரவி தேஜாவின் அந்த படம் கார்த்திக்கு முக்கியமானப் படமாக அமைந்தது… சூர்யா நெகிழ்ச்சி!

ரவி தேஜாவின் அந்த படம் கார்த்திக்கு முக்கியமானப் படமாக அமைந்தது… சூர்யா நெகிழ்ச்சி!
தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவர் ரவி தேஜா. தெலுங்கு சினிமாவை வாரிசு நடிகர்களே அதிகளவில் கோலோச்சும் நிலையில் எந்த பின்புலமும் இல்லாமல் சினிமாவுக்குள் நுழைந்து வெற்றிபெற்றவர் ரவி தேஜா.

அவரின் பல ஹிட் படங்கள் தமிழில் ரீமேக் செய்யப்பட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளன. ஆனால் சமீபகாலமாக அவரின் கேரியரில் ஒரு தேக்க நிலை எழுந்துள்ளது. இந்நிலையில் அவருக்கு இப்போது தனிப்பட்ட துயரமாக அவரது தந்தை ராஜகோபால் ராஜு காலமாகியுள்ளார்.

இந்நிலையில் அவர் இயக்குனர் பானு இயக்கத்தில் ‘மாஸ் ஜதாரா’ படத்தில் நடித்துள்ளார். இந்த படம் அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி ரிலீஸாகிறது. இந்நிலையில் படத்தின் ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் சூர்யா சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டார்.

அப்போது பேசிய சூர்யா “நான் ரவி தேஜாவின் ரசிகன். அதனால் இந்த தருணம் எனக்கு மகிழ்ச்சியானது. அவரது படங்களுக்கு தமிழில் நல்ல வரவேற்பு இருந்தது. அவரின் விக்ரமார்க்குடு (சிறுத்தை) கார்த்தியின் கேரியரில் முக்கியமானப் படமாக அமைந்தது. இந்த வாரம் அவரின் மற்றொரு பிளாக்பஸ்டரைப் பார்க்கப் போகிறோம்” எனக் கூறியுள்ளார்.

மீண்டும் திரைப்படத்தில் நடிக்கும் சமந்தா.. ‘ஓ பேபி’ இயக்குனரின் அடுத்த படத்தில் ஹீரோயின்..!

மீண்டும் திரைப்படத்தில் நடிக்கும் சமந்தா.. ‘ஓ பேபி’ இயக்குனரின் அடுத்த படத்தில் ஹீரோயின்..!நடிகை சமந்தா உடல் நலக்குறைவு காரணமாக சில ஆண்டுகள் திரைப்படங்களில் நடிக்காமல் இருந்த நிலையில் தற்போது ஒரு படத்தில் அவர் நடிக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

நடிப்பு அரக்கன் தர்பீஸை பீஸ் போட்ட வினோத்! மீண்டும் மெய்யழகன் காம்போ! - Biggboss Season 9 Promo!

நடிப்பு அரக்கன் தர்பீஸை பீஸ் போட்ட வினோத்! மீண்டும் மெய்யழகன் காம்போ! - Biggboss Season 9 Promo!பிக்பாஸ் வீட்டில் வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் - வினோத் காமெடி காம்போ சில நாட்களாக விடுப்பட்டிருந்த நிலையில் மீண்டும் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

பிறமொழி நடிகர்களை நடிக்கவைத்தால் பேன் இந்தியா படம் என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள்… விஷ்ணு விஷால் கருத்து!

பிறமொழி நடிகர்களை நடிக்கவைத்தால் பேன் இந்தியா படம் என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள்… விஷ்ணு விஷால் கருத்து!தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் இந்தி மொழிப் படங்கள் 1000 கோடி ரூபாய் வசூலை எட்டிவிட்டன. ஆனால் ஏன் இன்னும் எந்த தமிழ்ப் படமும் அந்த மைல்கல்லை எட்டவில்லை. இத்தனைக்கும் ரஜினி,கமல், விஜய், அஜித் என சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர்களும் லோகேஷ், முருகதாஸ் என இந்திய அளவில் கவனிக்கப்படும் இயக்குனர்களும் உள்ளனர்.

பாகுபலி 3 வரும்… ஆனா எந்த வடிவத்தில் தெரியுமா?

பாகுபலி 3 வரும்… ஆனா எந்த வடிவத்தில் தெரியுமா?இந்திய சினிமாவில் இப்போது அதிகமாக பேசப்படும் பேன் இந்தியா என்ற வகைமையை முதல் முதலில் உருவாக்கியதே ராஜமௌலியின் ‘பாகுபலி’ திரைப்படம்தான். அவர் இயக்கிய பாகுபலி 1 மற்றும் பாகுபலி 2 ஆகிய படங்கள் இந்தியா முழுவதும் வெற்றி பெற்று வசூலில் சாதனைப் படைத்தன. அதன் பின்னர் கே ஜி எஃப், புஷ்பா என அந்த பார்முலாவைப் பின்பற்றி வெற்றிக் கொடி நாட்டின.

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் - ஜாய் கிரிசில்டாவை நேருக்கு நேர் உட்கார வைத்து விசாரணை.. மகளிர் ஆணையத்தின் புதிய உத்தரவு..

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் - ஜாய் கிரிசில்டாவை நேருக்கு நேர் உட்கார வைத்து விசாரணை.. மகளிர் ஆணையத்தின் புதிய உத்தரவு..பிரபல சமையல் கலைஞர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிசில்டா அளித்த திருமண மோசடி மற்றும் பாலியல் புகார்கள் தொடர்பாக, சென்னை மகளிர் ஆணையத்தில் விசாரணை நடைபெற்றது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com