ரூ.300 கோடி வசூலை தொடுமா சீன்?.. 9 நாள் கலெக்சன் அப்டேட்...
மலையாள பட இயக்கனர் ஜித்து மாதவன் ஆவேசம் திரைப்படத்திற்கு பின் இயக்கியுள்ள திரைப்படம்தான் சீன். இந்த படத்தில் சூர்யா கதாநாயகனாக நடிக்க அவருக்கு ஜோடியாக நஸ்ரியா நடித்துள்ளார். ஒரு காரணத்திற்காக போலீஸ் பணியிலிருந்து விலகியிருக்கும் சூர்யா மீண்டும் அந்த வேலையை செய்ய வேண்டிய நிர்ப்பந்தம் ஏற்படுகிறது.
ஒரு மொக்கையான டீமை வைத்துக்கொண்டு ஒரு சைக்கோ கொலைகாரனை பிடிக்க அவர் என்ன செய்கிறார் என்பதுதான் படத்தின் கதை . படத்தின் கதை, திரைக்கதை ரசிகர்களுக்கு பிடித்துப் போனதால் இந்த படமும் ஹிட் அடித்திருக்கிறது.
படம் வெளியாகி 9 நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் சீன் திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ரூ.227 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இதில் இந்தியாவில் மட்டும் இந்த திரைப்படம் ரூ.147 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாம். இன்னும் ஒரு வாரம் நல்ல வசூலை பெற்றால் சீன் திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ரூ.300 கோடி வசூலை பெற வாய்ப்புண்டு.
படம் வெளியாகி 9 நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் சீன் திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ரூ.227 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இதில் இந்தியாவில் மட்டும் இந்த திரைப்படம் ரூ.147 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாம். இன்னும் ஒரு வாரம் நல்ல வசூலை பெற்றால் சீன் திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ரூ.300 கோடி வசூலை பெற வாய்ப்புண்டு.