Last Updated : Thursday, 14 May 2026 (09:17 IST)

சூர்யாவின் கருப்பு இன்று ரிலீஸ் இல்லையா? அனைத்து காட்சிகளும் ரத்து? நாளையாவது ரிலீஸ் ஆகுமா?

நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் இன்று வெளியாகவிருந்த திரைப்படம், நிதி நெருக்கடி காரணமாகத் திட்டமிட்டபடி திரையரங்குகளில் வெளியாகவில்லை. ஜஸ்வந்த் பண்டாரி என்பவருக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை படக்குழுவினர் இன்னும் செலுத்தாததே இந்தப் பிரச்சினைக்கு முக்கியக் காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.
 
விநியோகஸ்தர் மற்றும் பைனான்சியர் தரப்பில் ஏற்பட்ட பணப் பரிமாற்றப் பிரச்சினையால் இன்று காலை காட்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
 
 இன்று () நடைபெறவிருந்த அனைத்து காட்சிகளுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவுகளும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. ஏற்கனவே டிக்கெட் முன்பதிவு செய்தவர்களுக்குப் பணத்தைத் திரும்ப வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
 
தற்போது நடைபெற்று வரும் சமரசப் பேச்சுவார்த்தைகள் இன்று மாலைக்குள் முடிவுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அனைத்தும் சுமுகமாக முடிந்தால், படம் நாளை (வெள்ளிக்கிழமை) திரையரங்குகளில் வெளியாகும்.
 
நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு சூர்யாவின் படத்தை திரையில் காண ஆவலுடன் காத்திருந்த ரசிகர்கள், இந்தத் திடீர் அறிவிப்பால் பெரும் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர். சமூக வலைதளங்களில் "நாளை உறுதியாக வெளியாகுமா?" என்ற கேள்வியுடன் ரசிகர்கள் தங்கள் எதிர்பார்ப்பைப் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
 
