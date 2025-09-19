வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025
தீபாவளி, பொங்கல், ஏப்ரல் 14லும் இல்லை.. இன்னும் தள்ளி போகிறதா சூர்யாவின் கருப்பு ரிலீஸ்?

நடிகர் சூர்யா நடிக்கும் 'கருப்பு' திரைப்படம் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் 14 அன்று வெளியாகும் என்று முன்னர் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் அதே தேதியில் வெளியாக திட்டமிட்டிருப்பதால், 'கருப்பு' படத்தின் வெளியீடு மேலும் தள்ளிப்போக வாய்ப்புள்ளது. 
 
முன்னதாக கருப்பு திரைப்படம் தீபாவளிக்கு வரும் என்று சொல்லப்பட்டது. ஆனால் தீபாவளி அன்று கார்த்தியின் சர்தார் 2 வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பொங்கலுக்கு தள்ளிப்போனது. ஆனால் பொங்கலுக்கு ஜனநாயகன்  வருவதால் ஏப்ரலுக்கு தள்ளிப்போனது. இப்போது ஏப்ரலில் ஜெயிலர் 2 வருவதால் இன்னும் தள்ளி போக வாய்ப்பு உள்ளது.
 
இந்த நிலையில் கருப்பு படத்தின் பட்ஜெட் ஆரம்பத்தில் திட்டமிட்ட 105 கோடியில் இருந்து 130 கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. ஆனாலும், தயாரிப்பாளர் எஸ்.ஆர். பிரபு சூர்யாவின் உறவினராக இருப்பதால், பட்ஜெட் உயர்வு குறித்து அவர் வெளிப்படையாக பேச தயங்குவதாக கூறப்படுகிறது. 
 
இதற்கிடையே, 'கருப்பு' படத்திற்கான பின்னணி இசை வேலைகள் ஏற்கனவே சாய்பங்கர் மூலம் தொடங்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
 
 
சூப்பர் சிங்கர் சீசன் 11 & குக் வித் கோமாளி மெகா சங்கமம்!!

சூப்பர் சிங்கர் சீசன் 11 & குக் வித் கோமாளி மெகா சங்கமம்!!தமிழ் தொலைக்காட்சி வரலாற்றில் மக்களை வெகுவாக கவர்ந்திழுத்த இரண்டு நிகழ்ச்சிகள், சூப்பர் சிங்கர் மற்றும் குக் வித் கோமாளி. இந்த வாரம் இந்த இரண்டு நிகழ்ச்சிகளும் ஒன்றாக இணையும் ஒரு மெகா சங்கமம், தொலைக்காட்சி வரலாற்றில் முதல் முறையாக நிகழவுள்ளது.

இதுதான் பாலாவின் ஒரிஜினல் முகமா.. எவ்ளோ வன்மம்? - KPY பாலா வெளியிட்ட வீடியோ!

இதுதான் பாலாவின் ஒரிஜினல் முகமா.. எவ்ளோ வன்மம்? - KPY பாலா வெளியிட்ட வீடியோ!சமீபத்தில் காந்தி கண்ணாடி மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமான பாலா குறித்து சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில் அதுகுறித்து விளக்கமளித்து அவர் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.

இளம் ஹீரோயின்களுக்கு டஃப் கொடுக்கும் கிளாமர் லுக்கில் அசத்தும் ஸ்ரேயா!

இளம் ஹீரோயின்களுக்கு டஃப் கொடுக்கும் கிளாமர் லுக்கில் அசத்தும் ஸ்ரேயா!தென்னிந்திய மொழி படங்களில் முன்னணி நடிகையாக விளங்கியவர் ஸ்ரேயா. ரஜினியோடு சிவாஜி படத்தில் நடித்ததை அடுத்து முன்னணி கதாநாயகர்களோடு ஜோடி சேர்ந்து நடித்து வந்தார். இடையில் பெரிய சம்பளத்துக்காக வடிவேலுவின் இந்திரலோகத்தில் நா அழகப்பன் படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு கவர்ச்சி நடனம் ஆடினார். அதன் பிறகு அவருக்கான வாய்ப்புகள் குறைய ஆரம்பித்தன.

சுருள்முடி அழகி அனுபமாவின் க்யூட்டஸ்ட் போட்டோஷூட்!

சுருள்முடி அழகி அனுபமாவின் க்யூட்டஸ்ட் போட்டோஷூட்!2015 ஆம் ஆண்டு மலையாளத்தில் வெளியான படத்தில் மூன்று கதாநாயகிகளில் ஒருவராக நடித்தவர் அந்த நடிகை. அந்த படத்தின் அபரிமிதமான வெற்றியால் மூன்று நாயகிகளுமே பிரபலமானார்கள். அதில் ஒருவரான அனுபமா பரமேஸ்வரன் தமிழில் கொடி படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார்.

ரோபோ சங்கர் குடியால் இறக்கவில்லை… இதுதான் காரணம்- நடிகர் இளவரசு பகிர்ந்த தகவல்

ரோபோ சங்கர் குடியால் இறக்கவில்லை… இதுதான் காரணம்- நடிகர் இளவரசு பகிர்ந்த தகவல்சின்னத்திரை மற்றும் பெரியத்திரையில் பல்வேறு நகைச்சுவை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் வேடங்கள் மூலமாக ரசிகர்களைக் கவர்ந்தவர் ரோபோ சங்கர். சில தினங்களுக்கு முன்னர் மருத்துவமனையில் அவர் அனுமதிக்கபப்ட்ட நிலையில் நேற்றிரவு அவர் சிகிச்சைப் பலனின்றி காலமானார். இது சம்மந்தமாக அவருக்கு சிகிச்சை அளித்த தனியார் மருத்துவமனை நிர்வாகம் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

