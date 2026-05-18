Karuppu: சூர்யாவுக்கு மாஸ் ஹிட்!.. கருப்பு 3 நாள் வசூல் அப்டேட்!..
ட்ரீம் வாரியார் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கி சூர்யா, த்ரிஷா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்த கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியான திரைப்படம் கருப்பு. இந்த திரைப்படம் உருவாகும்போதே பல சிக்கல்களை சந்தித்தது. படம் உருவான பின் ஓடிடி உரிமை விற்கப்படாமல் இருந்தது.
ஒரு வழியாக அதுவெல்லாம் பேசி முடிக்கப்பட்டு மே 14ஆம் தேதி ரிலீஸ் என அறிவித்தார்கள். அதோடு இந்த படத்தின் டிரெய்லர் வீடியோவும் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. ஆனால் சில காரணங்களால் கடந்த 14ம் தேதி இந்த திரைப்படம் வெளியாகவில்லை.
15ம் தேதி இந்த திரைப்படம் உலகமெங்கும் வெளியானது. இந்த படம் சூர்யா ரசிகர்களை மட்டுமில்லாமல் பொதுவான ரசிகர்களையும் கவர்ந்திருப்பதால் தியேட்டரில் நல்ல வசூலை பெற்று வருகிறது. வெள்ளி, சனி இரண்டு நாட்களில் கருப்பு திரைப்படம் உலகமெங்கும் 78.75 கோடி வசூல் செய்திருந்த நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமையான நேற்று கருப்பு ரூ.42 கோடி வசூல் செய்ததாக சொல்லப்படுகிறது.
எனவே கடந்த மூன்று நாட்களும் சேர்த்து கருப்பு திரைப்படம் 120.75 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. பல வருடங்களுக்கு முன் சூர்யாவுக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட் அமைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது..
