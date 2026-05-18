Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Monday, 18 May 2026 (08:47 IST)

Karuppu: சூர்யாவுக்கு மாஸ் ஹிட்!.. கருப்பு 3 நாள் வசூல் அப்டேட்!..

Publish: Mon, 18 May 2026 (08:47 IST) Updated: Mon, 18 May 2026 (08:49 IST)
ட்ரீம் வாரியார் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கி சூர்யா, த்ரிஷா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்த கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியான திரைப்படம் கருப்பு. இந்த திரைப்படம் உருவாகும்போதே பல சிக்கல்களை சந்தித்தது. படம் உருவான பின் ஓடிடி உரிமை விற்கப்படாமல் இருந்தது.

ஒரு வழியாக அதுவெல்லாம் பேசி முடிக்கப்பட்டு மே 14ஆம் தேதி ரிலீஸ் என அறிவித்தார்கள். அதோடு இந்த படத்தின் டிரெய்லர் வீடியோவும் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. ஆனால் சில காரணங்களால் கடந்த 14ம் தேதி இந்த திரைப்படம் வெளியாகவில்லை.

15ம் தேதி இந்த திரைப்படம் உலகமெங்கும் வெளியானது. இந்த படம் சூர்யா ரசிகர்களை மட்டுமில்லாமல் பொதுவான ரசிகர்களையும் கவர்ந்திருப்பதால் தியேட்டரில் நல்ல வசூலை பெற்று வருகிறது. வெள்ளி, சனி இரண்டு நாட்களில் கருப்பு திரைப்படம் உலகமெங்கும்  78.75 கோடி வசூல் செய்திருந்த நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமையான நேற்று கருப்பு ரூ.42 கோடி வசூல் செய்ததாக சொல்லப்படுகிறது.

எனவே கடந்த மூன்று நாட்களும் சேர்த்து கருப்பு திரைப்படம் 120.75 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. பல வருடங்களுக்கு முன் சூர்யாவுக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட் அமைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது..
எங்கப்பாவுக்கு 20 கோடி வரணும்!.. மன உளைச்சலில் தற்கொலை!. கே.ராஜன் மகன் பகீர்...!1965ம் வருடம் முதல் சினிமா துறையில் இருந்து வந்தவர் கே.ராஜன். தயாரிப்பாளர், இயக்குனர், வினியோகஸ்தர், நடிகர் என சினிமாவில் பயணித்தார்.

தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன் மறைவு.. முதலமைச்சர் விஜய் இரங்கல் செய்தி..!தமிழ்த் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர், இயக்குநர் மற்றும் நடிகருமான கே.ராஜன் அவர்களின் மறைவிற்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்களின் இரங்கல் செய்தி வெளியிட்டுள்ளார். அந்த செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

காமெடி நடிகர் முத்துக்காளை மனைவி மரணம்!.. ரசிகர்கள் இரங்கல்...பல தமிழ் திரைப்படங்களிலும் காமெடி வேடங்களில் நடித்து ரசிகர்களை சிரிக்கவைத்தவர் முத்துக்காளை. நடிகர் விவேக், வடிவேலு ஆகியோருடன் இணைந்து பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.

விஜய் பற்றி ஒரு விவசாயி சொன்ன வார்த்தை!. எல்லாரும் ஷாக் ஆயிட்டாங்க!.. மிஷ்கின் பேட்டி!..திரைத்துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்து சாதித்து காட்டியவர்களில் விஜயும் ஒருவராக மாறியிருக்கிறார்.

5 வருடங்களாக ஹோட்டலில் தங்கியிருந்த கே.ராஜன்!.. தற்கொலைக்கு என்ன காரணம்?...சின்ன பட்ஜெட் படங்கள் தொடர்பான சினிமா விழாக்களில் பேசி ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன். வினியோகஸ்தர், தயாரிப்பாளர், இயக்குனர், நடிகர் என பல அவதாரங்களை எடுத்தவர்.