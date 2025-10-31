வெள்ளி, 31 அக்டோபர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: வெள்ளி, 31 அக்டோபர் 2025 (06:07 IST)

ஜனவரியில் ரிலீஸ் ஆகிறதா சூர்யாவின் ‘கருப்பு’… திடீர் திட்டம்!

ஆர் ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவாகும் கருப்பு படத்தில் சூர்யா நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படத்தை டிரீம் வாரியர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்கிறார். படத்தில் கதாநாயகியாக த்ரிஷா நடிக்க மற்ற முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நட்டி நட்ராஜ், ஸ்வாஸிகா மற்றும் ஆர் ஜே பாலாஜி உள்ளிட்டவர்கள் நடிக்கின்றனர்.

இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் பெரும்பாலும் நிறைவடைந்துவிட்டது. ஆனாலும் ரிலீஸ் குறித்த எந்த அப்டேட்டும் இல்லாமல் இருந்தது. இதனால் சூர்யா ரசிகர்கள் படக்குழு மேல் அதிருப்தியில் அவ்வபோது பதிவுகளை வெளியிட்டு வந்தனர். இதனால் ரசிகர்களை சாந்தப்படுத்தும் விதமாக சமீபத்தில் இந்த படத்தின் முதல் தனிப்பாடலான ‘God mode’ பாடல் வெளியானது. இன்னும் ஓடிடி மற்றும் சேட்டிலைட் வியாபாரம் முடியாததால் ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்படாமல் உள்ளது.

இதனால் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் இந்த படம் ரிலீஸாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.ஆனால் இப்போது படத்தின் ரிலீஸை முன்தள்ளப் படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. ஜனவரி மாதம் 23 ஆம் தேதி இந்த படம் ரிலீஸாக வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. ஏற்கனவே ஜனவரியில் விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ மற்றும் சிவகார்த்திகேயனின் ‘பராசக்தி’ ஆகிய படங்கள் ரிலீசாக உள்ள நிலையில் மூன்றாவது பெரிய படமாக சூர்யாவின் ‘கருப்பு’ படமு இணையுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

Webdunia
செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

