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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (18:06 IST)

விஜய் - அஜித் வீடியோவை ஓவர்டேக் செய்த சூர்யா - ஜோதிகா!.. செம வைப்!..

suriya jyotika
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (18:09 IST)
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பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார், காக்க காக்க, பேரழகன் உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களிலும் ஒன்றாக நடித்தவர்கள் சூர்யா ஜோதிகா. இருவருக்கும் இடையே காதல் ஏற்பட்டு திருமணமும் செய்து கொண்டனர். இவருக்கு ஒரு மகனும் மகளும் உள்ளனர்.

சூர்யா - ஜோதிகா திருமணமாகி 20 வருடங்கள் ஆகிவிட்டன. அதை கொண்டாடும் விதமாக தனக்கு நெருக்கமானவர்களுடன் வெளிநாட்டில் சூர்யாவும், ஜோதிகாவும் மீண்டும் திருமணம் செய்து கொண்டனர். ஒரு கிறிஸ்துவ தேவாலயத்தில் இந்த திருமணம் நடைபெற்றது.

vijay ajith


இது தொடர்பான புகைப்படங்களையும், வீடியோவையும் தங்களின் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். இந்நிலையில், சூர்யா ஜோதிகா திருமண வீடியோ வெளியான 17 மணி நேரத்திலேயே 57.5 மில்லியன் பார்வைகளையு,ம் 4.2 லைக்குகளையும் குவித்திருக்கிறது.ஆனால் அஜித் - விஜய் சில்வர் ஸ்டோன் வீடியோ இதுவரை 26.3 மில்லியன் பார்வைகளையும் 2.3 லைக்குகளை மட்டுமே பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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