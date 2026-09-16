20 வருடம் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை.. மீண்டும் திருமணம் செய்த சூர்யா - ஜோதிகா ஜோடி!.. செம வீடியோ...
சூர்யா, ஜோதிகா இருவருமே தொடக்க காலங்களில் இருவரும் ஜோடியாக பல படங்களில் நடித்தனர். எனவே அவர்களுக்கு இடையே நட்பு உருவாகி ஒரு கட்டத்தில் அந்த நட்பு காதலாக மாறியது. செப்டம்பர் 11ம் தேதி, 2006ம் வருடம் பெற்றோர்களின் ஆசியோடு அவர்கள் திருமணம் செய்து கொண்டனர்.
இந்த தம்பதிக்கு ஒரு மகனும் மகளும் இருக்கிறார்கள். ஒரு சிறந்த கணவன், மனைவியாகவும், திரையில் முன்னுதாரணமாகவும் சூர்யாவும் ஜோதிகா தம்பதி வாழ்ந்து வருகிறார்கள். இந்நிலையில்தான் தங்களின் 20வது திருமண விழாவை சிறப்பாக கொண்டாட முடிவு எடுத்த சூர்யா - ஜோதிகா மீண்டும் திருமணம் செய்து அசத்தியிருக்கிறார்கள்..
வெளிநாட்டில் கிறிஸ்துவ முறைப்படி அவர்கள் திருமணம் செய்து கொண்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி லைக்ஸ்களை குவித்து வருகிறது. சூர்யாவும், ஜோதிகாவும் இந்த வீடியோவை தங்களின் சமூக வலைதள பக்கங்களில் வெளியிட்டு தங்களின் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். இந்த வீடியோவை பார்த்து திரையுலகை சேர்ந்த பலரும் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த திருமண நிகழ்வில் மிகவும் நெருக்கமானவர்கள் மட்டுமே கலந்து கொண்டனர்.
இந்த தம்பதிக்கு ஒரு மகனும் மகளும் இருக்கிறார்கள். ஒரு சிறந்த கணவன், மனைவியாகவும், திரையில் முன்னுதாரணமாகவும் சூர்யாவும் ஜோதிகா தம்பதி வாழ்ந்து வருகிறார்கள். இந்நிலையில்தான் தங்களின் 20வது திருமண விழாவை சிறப்பாக கொண்டாட முடிவு எடுத்த சூர்யா - ஜோதிகா மீண்டும் திருமணம் செய்து அசத்தியிருக்கிறார்கள்..
வெளிநாட்டில் கிறிஸ்துவ முறைப்படி அவர்கள் திருமணம் செய்து கொண்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி லைக்ஸ்களை குவித்து வருகிறது. சூர்யாவும், ஜோதிகாவும் இந்த வீடியோவை தங்களின் சமூக வலைதள பக்கங்களில் வெளியிட்டு தங்களின் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். இந்த வீடியோவை பார்த்து திரையுலகை சேர்ந்த பலரும் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த திருமண நிகழ்வில் மிகவும் நெருக்கமானவர்கள் மட்டுமே கலந்து கொண்டனர்.