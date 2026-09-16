  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. suriya jyothtika wedding again after 20 years
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (11:46 IST)

20 வருடம் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை.. மீண்டும் திருமணம் செய்த சூர்யா - ஜோதிகா ஜோடி!.. செம வீடியோ...

suriya jyotika
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (11:51 IST)
google-news
சூர்யா, ஜோதிகா இருவருமே தொடக்க காலங்களில் இருவரும் ஜோடியாக பல படங்களில் நடித்தனர். எனவே அவர்களுக்கு இடையே நட்பு உருவாகி ஒரு கட்டத்தில் அந்த நட்பு காதலாக மாறியது. செப்டம்பர் 11ம் தேதி, 2006ம் வருடம் பெற்றோர்களின் ஆசியோடு அவர்கள் திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

இந்த தம்பதிக்கு ஒரு மகனும் மகளும் இருக்கிறார்கள். ஒரு சிறந்த கணவன், மனைவியாகவும், திரையில் முன்னுதாரணமாகவும் சூர்யாவும் ஜோதிகா தம்பதி வாழ்ந்து வருகிறார்கள். இந்நிலையில்தான் தங்களின் 20வது திருமண விழாவை சிறப்பாக கொண்டாட முடிவு எடுத்த சூர்யா - ஜோதிகா மீண்டும் திருமணம் செய்து அசத்தியிருக்கிறார்கள்..

வெளிநாட்டில் கிறிஸ்துவ முறைப்படி அவர்கள் திருமணம் செய்து கொண்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி லைக்ஸ்களை குவித்து வருகிறது. சூர்யாவும், ஜோதிகாவும் இந்த வீடியோவை தங்களின் சமூக வலைதள பக்கங்களில் வெளியிட்டு தங்களின் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். இந்த வீடியோவை பார்த்து திரையுலகை சேர்ந்த பலரும் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த திருமண நிகழ்வில் மிகவும் நெருக்கமானவர்கள் மட்டுமே கலந்து கொண்டனர்.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jyotika (@jyotika)

About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
திருமண வாழ்க்கையில் அடியெடுத்து வைத்த நடிகை பிரிகிதா சாகா.. வைரலாகும் திருமண புகைப்படங்கள்

விஜய் சேதுபதி – பாலாஜி தரணிதரன் கூட்டணியின் பத்தா : எதிர்பார்ப்பை எகிற வைக்கும் டீசர் வெளியானது

விஜய் சேதுபதி – பாலாஜி தரணிதரன் கூட்டணியின் பத்தா : எதிர்பார்ப்பை எகிற வைக்கும் டீசர் வெளியானதுதமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நட்சத்திரமான மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள புதிய திரைப்படம் பத்தா. ரசிகர்களிடையே பெரும்

20 வருடம் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை.. மீண்டும் திருமணம் செய்த சூர்யா - ஜோதிகா ஜோடி!.. செம வீடியோ...

20 வருடம் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை.. மீண்டும் திருமணம் செய்த சூர்யா - ஜோதிகா ஜோடி!.. செம வீடியோ...சூர்யா, ஜோதிகா இருவருமே தொடக்க காலங்களில் இருவரும் ஜோடியாக பல படங்களில் நடித்தனர்.

திருமண வாழ்க்கையில் அடியெடுத்து வைத்த நடிகை பிரிகிதா சாகா.. வைரலாகும் திருமண புகைப்படங்கள்

திருமண வாழ்க்கையில் அடியெடுத்து வைத்த நடிகை பிரிகிதா சாகா.. வைரலாகும் திருமண புகைப்படங்கள்தமிழ் சினிமாவில் இளம் நடிகைகளில் ஒருவராக வலம் வருபவர் பிரிகிதா சாகா . சின்னத்திரை மற்றும் வெப் தொடர் மூலம் ரசிகர்கள் மத்தியில்

ரூ.100 கோடியை நோக்கி மண்டாடி.. சர்தார் 2 நிலை என்ன?

ரூ.100 கோடியை நோக்கி மண்டாடி.. சர்தார் 2 நிலை என்ன?கடந்த வியாழக்கிழமை திரையரங்குகளில் வெளியான மண்டாடி திரைப்படம், வெளியான 5 நாட்களில் உலகளவில் சுமார் ரூ.62.8 கோடி

முதல்வர் விஜய் குறித்து விஜய்சேதுபதியின் சர்ச்சை பேச்சு.. விஜய் டிவி அளித்த விளக்கம்....

முதல்வர் விஜய் குறித்து விஜய்சேதுபதியின் சர்ச்சை பேச்சு.. விஜய் டிவி அளித்த விளக்கம்....பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி பேசிய பேச்சுக்கள் அரசியல் ரீதியாக பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், விஜய் தொலைக்காட்சி தரப்பிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம் ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.