Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Friday, 15 May 2026 (12:05 IST)

கடனுக்கு கையெழுத்து போட்டிக்கிட்டே இருந்தா கரையேறது எப்போ?... சூர்யா நிலைமை பாவம்!...

Publish: Fri, 15 May 2026 (12:05 IST) Updated: Fri, 15 May 2026 (12:06 IST)
நடிகர் சூர்யாவின் திரைப்படம் தியேட்டரில் வெளியாகி ஹிட் அடித்து பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. சிங்கம் 2-வுக்கு பின் ஒரு சூப்பர் ஹிட் வெற்றியை சூர்யா இதுவரை கொடுக்கவில்லை. சூர்யா ஒன்று தனது சொந்த தயாரிப்பில் நடிக்கிறார். அல்லது அவரை நெருங்கிய உறவினர்களான ஞானவேல் ராஜா அல்லது எஸ்.ஆர் பிரபு ஆகியோரின் தயாரிப்பில் மட்டுமே நடிக்கிறார்.. அதேநேரம், உறவினர்களின் தயாரிப்பில் நடிப்பதால் சூர்யா தொடர்ந்து சிக்கலை சந்தித்து வருகிறார்..

ஏற்கனவே கங்குவா படம் வெளியாகி தோல்வியடைந்ததால் அப்படத்தை தயாரித்த சூர்யாவின் நெருங்கிய உறவினர் ஞானவேல் ராஜா 150 கோடிக்கு மேல் கடனாளியாக மாறினார். அந்த கடனுக்கு சூர்யா பொறுப்பேற்று கொண்டதாக சொல்லப்பட்டது. தற்போது கருப்பு பட பிரச்சனையும் சூர்யா தலையில் விழுந்திருக்கிறது..

கருப்பு படத்தை தயாரித்த எஸ்.ஆர்.பிரபு விநியோகஸ்தர்களுக்கு ரூ.85 கோடி வரை திருப்பி கொடுக்க வேண்டியிருந்ததால் நேற்று இந்த படத்தை  ரிலீஸ் செய்ய அவர்கள் அனுமதிக்கவில்லை. ஒருவழியாக பேச்சுவார்த்தையில் 60 கோடி வரை கடனை சூர்யா ஏற்றுக் கொண்டதாக சொல்லப்படுகிறது.

அதனால்தான் இன்று காலை கருப்பு திரைப்படம் உலகெங்கும் வெளியாகியிருக்கிறது. ‘
ஏற்கனவே ஞானவேல் ராஜா, தற்போது எஸ்.ஆர் பிரபு என தொடர்ந்து கடனுக்கு கையெழுத்து போட்டுக் கொண்டே இருந்தால் சூர்யா கரையேறுவது எப்போது?’ என அவரின் ரசிகர்களே சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..
நடிகர் சூர்யாவின் திரைப்படம் தியேட்டரில் வெளியாகி ஹிட் அடித்து பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. சிங்கம் 2-வுக்கு பின் ஒரு சூப்பர் ஹிட் வெற்றியை சூர்யா இதுவரை கொடுக்கவில்லை .